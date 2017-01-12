Редкий снимок семьи Нагиева попал в Сеть

В интернет попал редкий снимок семьи Дмитрия Нагиева. Акулы пера и поклонницы ведущего шоу "Голос" с упоением обсуждают мускулистых, татуированных мужчин.

Кадр из личного архива Нагиевых оказался в Instagram стараниями родного брата Дмитрия. Евгений опубликовал на своей странице в популярной соцсети фото, на котором запечатлены все представители сильного пола семейства.

На снимке можно разглядеть отца телеведущего Владимира Николаевича (в очках). Папа Дмитрия, как и положено главе, сидит на самом верху лестницы. Рядом с ним расположился 27-летний сын Дмитрия Кирилл.

Пользователи Сети отметили, что представленные на фото мужчины являются большими любителями татуировок и физкультуры.

Девушки, не застывшие на бицепсах Нагиевых, сумели разглядеть еще и необычную прическу Кирилла, точнее, копну волос и оригинальную повязку. Многим понравилась густая борода красавца.

Семья,что может быть ценнее‼ Фото опубликовано @ne_bessi Янв 11 2017 в 7:04 PST

"Семья, что может быть ценнее‼" – озвучил вечную истину в подписи к снимку Евгений. "Красавцы Нагиевы", "Мощные....", "Боже!! Какие вы все красивые!!!!!", "Мафия", "Роскошные!", "Мужчины, Вы шикарны!!!", "Все как на подбор", "красавцы-самцы)))", – рассыпались в комплиментах до неприличия восторженные девушки.

Фото опубликовано Дмитрий Нагиев (@nagiev.universal) Май 30 2016 в 4:45 PDT

Как писали Dni.Ru, о личной жизни Дмитрия известно крайне мало: 18 лет актер был женат на радиоведущей Алисе Шер. Их сыну Кириллу 27 лет. После развода пресса неоднократно сообщала о новых романах Нагиева, однако он ничего не комментировал.

