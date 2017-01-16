Дубовицкая о перенесенной Задорновым операции

Юмористу предстоит еще длительное лечение. Но он не собирается опускать руки.

В этом году программа "Аншлаг" отмечает 30-летие. Его бессменная ведущая Регина Дубовицкая очень хотела бы, чтобы Михаил Задорнов, у которого обнаружили страшную болезнь, тоже принял участие в юбилейных съемках. "Мише сделали сложную операцию, она прошла успешно, ему предстоит еще длительное лечение. Мы с ним почти каждый день созваниваемся, он не собирается опускать руки, у него всегда был очень сильный, волевой характер. Тем более, он очень хочет вернуться к зрителям, писать новые книги", – говорит Дубовицкая.

Ей же сил придают придают любимая работа и 18-летняя внучка Регина, с которой они очень близки. Королева юмора уверяет, что часто берет девушку на шопинг, любит побаловать ее дорогими нарядами: "Единственное, что меня расстроило, – решение внучки о поступлении в медицинский институт, она уже учится на втором курсе, – вздыхает Дубовицкая. – Я очень недовольна ее выбором, отговаривала Регину как могла, но характером она, видимо, в меня пошла. Говорила ей: "Ты понимаешь, что такое анатомичка?" Я бы в жизни не пошла на вскрытие, но у внучки это не вызвало отторжения… Сейчас в нашей стране, на мой взгляд, не очень хорошая медицинская школа, которая дает образование, оставляющее желать лучшего".

"За границу поехать внучка не захотела. Я бы, честно признаться, хотела, чтобы Регина стала журналистом, но пока она настаивает на медицине, надеюсь, в дальнейшем ее взгляды изменятся", – цитирует Регину портал Sobesednik.ru.