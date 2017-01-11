Ведущий "Прямого эфира" жестко поставил актера на место
Дети Джигурды просятся в Россию
"Моя, боготворимая мной, великая женщина, ослушавшись запрета ее адвоката Сергея Жорина и своей матери Ирины Черняевой, подарила мне на Новый год телефонный видеоразговор с нашими маленькими богами и с собой, – поделился Никита радостью с корреспондентом Dni.Ru. – Наши дети неподдельно радовались общению с папой после вынужденной пятимесячной паузы, просились в Москву, видя показываемые мной по айфону снежные сугробы и яркую новогоднюю иллюминацию в нашей рублевской квартире. В конце разговора они стали признаваться папе в любви, чем довели меня до слез, но тем же самым вызвали гнев у моей неугомонной, ненавидящей меня тещи, мамы Маринки – Ирины Черняевой".
По словам артиста, мать спортсменки обиделась на нее за звонок Никите Борисовичу и на следующее утро уехала к себе домой в Англет (город на юго-западе Франции). Сам же артист, по его словам, не может попасть в эту страну, так как ему закрыт въезд туда.
Актер утверждает, что его теща настраивает детей против него. "От детей своих знаю, что Ирина Черняева говорит им гадости обо мне, называя их папу сумасшедшим опасным и безумным! Это подло и мерзко!" – добавил Джигурда.
Напомним, сегодня, 11 января на программе "Прямой эфир" ведущий передачи Борис Корчевников набросился с кулаками на актера. Пытаясь что-то объяснить зрителям, артист принялся размахивать руками, и, видимо, ведущий расценил это как проявление агрессии.
Джигурда и Анисина развелись в конце ноября. По словам адвоката фигуристки причиной разрыва стали непреодолимые разногласия между супругами и безответственное отношение актера к семье.
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