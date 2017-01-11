Дети Джигурды просятся в Россию

Фигуристка Марина Анисина наконец-то вышла на связь с мужем, актером Никитой Джигурдой. Спортсменка подарила артисту на Новый год видеозвонок, актер смог пообщаться и с ней, и с детьми: Эвой-Владой и Анжелем-Кристом. Сейчас они находятся во Франции, а сам Никита – в Подмосковье.

"Моя, боготворимая мной, великая женщина, ослушавшись запрета ее адвоката Сергея Жорина и своей матери Ирины Черняевой, подарила мне на Новый год телефонный видеоразговор с нашими маленькими богами и с собой, – поделился Никита радостью с корреспондентом Dni.Ru. – Наши дети неподдельно радовались общению с папой после вынужденной пятимесячной паузы, просились в Москву, видя показываемые мной по айфону снежные сугробы и яркую новогоднюю иллюминацию в нашей рублевской квартире. В конце разговора они стали признаваться папе в любви, чем довели меня до слез, но тем же самым вызвали гнев у моей неугомонной, ненавидящей меня тещи, мамы Маринки – Ирины Черняевой".

По словам артиста, мать спортсменки обиделась на нее за звонок Никите Борисовичу и на следующее утро уехала к себе домой в Англет (город на юго-западе Франции). Сам же артист, по его словам, не может попасть в эту страну, так как ему закрыт въезд туда.

Фото опубликовано НИКИТА ДЖИГУРДА (18+) (@instadzhigurda) Июл 8 2015 в 4:33 PDT

Актер утверждает, что его теща настраивает детей против него. "От детей своих знаю, что Ирина Черняева говорит им гадости обо мне, называя их папу сумасшедшим опасным и безумным! Это подло и мерзко!" – добавил Джигурда.

Напомним, сегодня, 11 января на программе "Прямой эфир" ведущий передачи Борис Корчевников набросился с кулаками на актера. Пытаясь что-то объяснить зрителям, артист принялся размахивать руками, и, видимо, ведущий расценил это как проявление агрессии.

Джигурда и Анисина развелись в конце ноября. По словам адвоката фигуристки причиной разрыва стали непреодолимые разногласия между супругами и безответственное отношение актера к семье.