Дочери Валерии очень плохо

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Фолловеры принялись наперебой давать советы своей любимице. "Пить побольше воды", "Лучше обратиться к врачу", "Приложить лед к голове и лечь спать", "Принимайте жаропонижающее. Скорейшего выздоровления вам", – поделились подписчики.
Кое-кто позавидовал, что девушка имеет возможность понежиться на солнышке. "Не хвастаться", – ответила одна из доброжелательных подписчиц. "Я бы не отказалась получить удар в теплой стране. Это лучше, чем обморожение в Сибири", – констатировала другая.
Впрочем, спустя какое-то время девушка, очевидно, почувствовала себя лучше и поделилась фотографией, где запечатлена в самом высоком в мире здании – небоскребе "Бурдж Халифа". "Чуть не опоздали на рейс, так как решили именно утром посмотреть вниз с самого высокого здания в мире!!! На этом фото я нахожусь на 124-м этаже (и это еще не вершина)! Burj Khalif'a, ты прекрасна! P.s. Видели бы вы, как мы бежали с криками "мы опаздываем на рейс"! Добрые люди пропускали нас настолько, насколько это возможно! Я не помню, когда я в последний раз так быстро бегала. Но мы это сделали! Ура!" – высказалась Анна.
Не так давно девушка порадовала своих подписчиков эротическим снимком. "Настроение "какой срам", – подписала горячую фотографию звезда.
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