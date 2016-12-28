Дочери Валерии очень плохо

Дочь певицы Валерии Анна Шульгина призналась в соцсети, что неважно себя чувствует. "Что делать, когда получил солнечный удар и три дня тебе очень-очень плохо?" – поинтересовалась девушка у своих подписчиков.

Фолловеры принялись наперебой давать советы своей любимице. "Пить побольше воды", "Лучше обратиться к врачу", "Приложить лед к голове и лечь спать", "Принимайте жаропонижающее. Скорейшего выздоровления вам", – поделились подписчики.

Кое-кто позавидовал, что девушка имеет возможность понежиться на солнышке. "Не хвастаться", – ответила одна из доброжелательных подписчиц. "Я бы не отказалась получить удар в теплой стране. Это лучше, чем обморожение в Сибири", – констатировала другая.

Фото опубликовано Анна Шульгина (@anna_shulgina) Дек 27 2016 в 5:29 PST

Впрочем, спустя какое-то время девушка, очевидно, почувствовала себя лучше и поделилась фотографией, где запечатлена в самом высоком в мире здании – небоскребе "Бурдж Халифа". "Чуть не опоздали на рейс, так как решили именно утром посмотреть вниз с самого высокого здания в мире!!! На этом фото я нахожусь на 124-м этаже (и это еще не вершина)! Burj Khalif'a, ты прекрасна! P.s. Видели бы вы, как мы бежали с криками "мы опаздываем на рейс"! Добрые люди пропускали нас настолько, насколько это возможно! Я не помню, когда я в последний раз так быстро бегала. Но мы это сделали! Ура!" – высказалась Анна.

Фото опубликовано Анна Шульгина (@anna_shulgina) Дек 28 2016 в 3:05 PST

Не так давно девушка порадовала своих подписчиков эротическим снимком. "Настроение "какой срам", – подписала горячую фотографию звезда.