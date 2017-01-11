С кем живет Никита Джигурда

Водитель актера Никиты Джигурды, Сергей Джигурда, Евгений Ильин. признался, что артист закрылся в своей квартире, проводит там обряды и почти ни с кем не общается. Компанию Никите Борисовичу составляет его бывший директор Антонина Саврасова.

"У него паранойя. Он всего боится – выйти из квартиры, – заявил Ильин. – Он не отвечает ни на чьи звонки, открывает дверь только для передачи еды через балкон...Он общается со своим бывшим директором Антониной Саврасовой. Она живет с ним – пообщаться, поговорить, провести мистерии какие-то".

По словам водителя, странности в поведении актера начали проявляться около двух месяцев назад, во время бракоразводного процесса с фигуристкой Мариной Анисиной. Джигурда проводит мистические ритуалы. "Там горят свечи. Включает музыку свою, и в набедренной повязке проводит свои обряды", – отметил Евгений на передаче "Прямой эфир".

Фото опубликовано НИКИТА ДЖИГУРДА (18+) (@instadzhigurda) Янв 6 2017 в 6:02 PST

Ранее в распоряжении издания Dni.Ru оказалась аудиозапись разговора Ильина и Джигурды. Евгений утверждает, что фигуристка предлагала ему 30 тысяч рублей за участие в одном из ток-шоу. "Она сказала: "Я тебе переведу 30 тысяч рублей. Ты же знаешь, что он меня бил, насиловал... – рассказывает водитель Джигурды. – Его надо изолировать. Я говорю – я ни про тебя слова плохого не скажу, ни про него. Ни за какие деньги".

Напомним, актер и фигуристка развелись в конце ноября. Адвокат Анисиной Сергей Жорин сообщил, что причиной развода являются непримиримые противоречия между супругами и безответственное отношение Никиты к своей семье.

