Барда Александра Новикова отпустили из полиции после допроса по делу о мошенничестве при строительстве поселка "Бухта Квинс" в Екатеринбурге
Молодая женщина не намерена прозябать в нищете
Волочкову осудили за излишнее хвастовство
Анастасия Волочкова любит подчеркнуть, какая она знаменитая, талантливая, успешная, богатая. Фотографии своего роскошного особняка, огромных охапок цветов и подарков она на своей странице в социальной сети Instagram публикует регулярно. Правда, если прежде такие посты у поклонников вызывали улыбку, то теперь они осудили балерину за излишнее хвастовство.
Она опубликовала традиционное фото себя с цветами и подписала: "Я такая счастливая! Спасибо моим зрителям за любовь и овации, поклонникам за верность и любящим меня мужчинам за это изобилие любимых мною белых роз! Это то, что смогла донести до ресторана. Остальная цветочная красота в моем таком же жемчужном майбахе (машина, стоимость около миллиона долларов – Прим.Ред) направляется к дому".
Фанаты язвят в комментариях: "Для кого эти дешевые понты?", "В моем жемчужном майбахе" – как это по-детски!", "Настька – хвастушка", "Остальные белые розы направляются домой в таком же жемчужном Майбахе" – просто смешно".
Ранее в интервью Dni.Ru Волочкова призналась: "Сегодня у меня есть многое – хороший дом, признание, ребенок. И единственное, чего я хочу – продолжать как можно дольше работать, дарить радость людям. Я ведь талантливый человек, это невозможно не признать. Мне стоя рукоплещут зрители, вся страна знает меня в лицо, меня любят дети. Но я при этом занимаю какую-то особую нишу, и меня часто называют скандальной, одиозной, думают, что я сознательно эпатирую. Ничего подобного, я к провокациям не стремлюсь".
Известная певица не может прийти в себя после страшной трагедии
В перечне представлены около 40 спортсменов
Как Евгений Джугашвили провел последние минуты жизни
Ведущая известной передачи "Дом-2" сама повеселилась на дне рождения