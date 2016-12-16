Волочкову осудили за излишнее хвастовство

Многим кажется, что балерина впала в детство. Но сама она на критику не реагирует.

Анастасия Волочкова любит подчеркнуть, какая она знаменитая, талантливая, успешная, богатая. Фотографии своего роскошного особняка, огромных охапок цветов и подарков она на своей странице в социальной сети Instagram публикует регулярно. Правда, если прежде такие посты у поклонников вызывали улыбку, то теперь они осудили балерину за излишнее хвастовство.

Она опубликовала традиционное фото себя с цветами и подписала: " Я такая счастливая! Спасибо моим зрителям за любовь и овации, поклонникам за верность и любящим меня мужчинам за это изобилие любимых мною белых роз! Это то, что смогла донести до ресторана. Остальная цветочная красота в моем таком же жемчужном майбахе (машина, стоимость около миллиона долларов – Прим.Ред) направляется к дому".

Фото опубликовано Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Дек 15 2016 в 1:17 PST

Фанаты язвят в комментариях: " Для кого эти дешевые понты?", "В моем жемчужном майбахе" – как это по-детски!", "Настька – хвастушка", "Остальные белые розы направляются домой в таком же жемчужном Майбахе" – просто смешно".

Ранее в интервью Dni.Ru Волочкова призналась: "Сегодня у меня есть многое – хороший дом, признание, ребенок. И единственное, чего я хочу – продолжать как можно дольше работать, дарить радость людям. Я ведь талантливый человек, это невозможно не признать. Мне стоя рукоплещут зрители, вся страна знает меня в лицо, меня любят дети. Но я при этом занимаю какую-то особую нишу, и меня часто называют скандальной, одиозной, думают, что я сознательно эпатирую. Ничего подобного, я к провокациям не стремлюсь".

