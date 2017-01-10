Харламов прошел курс терапии в Швейцарии

Резидент Comedy Club Гарик Харламов откровенно рассказал в интервью о серьезном недуге, из-за которого ему даже пришлось пройти курс терапии в Швейцарии. Речь идет о звездной болезни.

Резиденты Comedy Club стали необычайно популярны в нашей стране и за ее пределами, едва первый выпуск шоу вышел в эфир на канале ТНТ. С 23 апреля 2005 года и по сей день юмористический проект-долгожитель имеет неплохие рейтинги.

Гарик Бульдог Харламов является одной из самых ярких звезд Comedy Club. По признанию шоумена, проснувшись знаменитым, он ненадолго выпал из реальности.

"Я не верю, что есть хотя бы одна медийная персона, у которой звездная болезнь прошла мимо. Я вот даже курс терапии проходил, ездил в Швейцарию, там есть хорошая клиника, где лечат от этого", – со смехом рассказал Харламов.

По словам Гарика, степень заболевания зависит от самого артиста, его характера, воспитания, мировоззрения и от окружения.

"Человек, который стал популярным в более сознательном возрасте, годам к 35, получит звездную болезнь быстрее – это будет компенсацией за "тяжелое детство", – считает шоумен. – Для самой звезды это тоже сложно – ты никого не знаешь, а тебя все знают, это непростой психологический момент, с которым надо учиться жить. Появляется много ограничений в личных вопросах – в супермаркете или где-нибудь в час пик в носу не поковыряешься, например, даже если очень хочется. И я, безусловно, тоже был подвержен звездной болезни – лет с 20 до 25 я вообще берегов не видел, звездил по-черному, потом как-то пришел в себя".

В свои 35 лет Харламов по прежнему очень любим зрителями. "Люди реагируют на меня бурно и восторженно, почти все стараются сделать совместное селфи, а вот автографы просить перестали, что само по себе уже неплохо, у нас же мир уходит в онлайн", – цитирует Гарика сайт Peopletalk.ru.