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Джигурда в отчаянии из-за решения суда

Фото: личный архив Никиты Джигурды
Актер Никита Джигурда поделился с изданием Dni.Ru документами, которые, по его мнению, свидетельствуют о том, что сестра его кумы Людмилы Браташ, Светлана Романова, является недостойным наследником. Напомним, недавно Кунцевский районный суд вынес решение по соответствующему иску артиста и назначил экспертизу завещания Браташ – женщина оставила Джигурде и его супруге Марине Анисиной 800 миллионов рублей.
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Согласно документу, предоставленному актером, погибшая Людмила просила не проводить проверку по заявлению своей сестры в полицию. Светлана Романова утверждала, что Никита похитил Людмилу. "Прошу проверку по заявлению моей сестры Романовой С. Д. по факту моего исчезновения не проводить... – написала она. – Прошу не сообщать Романовой С. Д. о моем местонахождении, так как общаться с ней не желаю".

Фото: личный архив Никиты Джигурды
Фото: личный архив Никиты Джигурды

Также в одной из записок Людмила Джонатановна просит не пускать сестру в свою квартиру. Бизнес-леди утверждает, что та может испортить ее имущество.

Фото: личный архив Никиты Джигурды

Судя по другому посланию, со своим водителем, Дмитрием Куроновым, Браташ также была в не очень хороших отношениях. "Мой бывший водитель.... периодически давал мне таблетки, от которых становилось плохо", – утверждает Браташ, а позже и вовсе пишет, что ее намереваются убить из-за завещания.

Фото: личный архив Никиты Джигурды

Фото: личный архив Никиты Джигурды

"Эти основополагающие показания Людмилы Браташ полицейским Крылатского РОВД – ответ на лживое заявление Светланы Романовой – адвокаты моей (пока еще – до рассмотрения апелляции городским судом) жены Марины Анисиной – Сергей Жорин и Андрей Князев – за три месяца так и не предоставили в Кунцевский суд. Именно поэтому Светлана Романова продолжает клеветать на нашу семью! – прокомментировал корреспонденту Dni.Ru Никита Борисович. – Помимо этого непрофессионального ляпа, Андрей Князев ввел уважаемый суд в реальное заблуждение. Он объявил, что у Марины Анисиной во Франции есть еще один оригинал завещания Людмилы Браташ (что является откровенным враньем, так как все три оригинала завещания были выкрадены неизвестными нам лицами) и судья на основании этого ложного заявления приняла решения отдать на экспертизу не существующий физически оригинал! Это явное подтверждение моих пророческих предупреждений Марине Анисиной, что Сергей Жорин ее подставит!"

Напомним, на последнем заседании суд принял решение провести экспертизу завещания, чтобы выяснить, в каком порядке на бумагу был нанесен текст, подпись и печать.

Автор: Любовь Порываева24 декабря 2016, 15:49
ФОТОРЕПОРТАЖ

Джигурда совершил coming-out на вечеринке

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