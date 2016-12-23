Жванецкий оказался любовником Костюшкиной

В своем интервью Стас Костюшкин раскрыл подробности личной жизни известного сатирика Михаила Жванецкого. Оказывается, у него были отношения с матерью певца.

Когда Стасу Костюшкину было десять лет, он стал свидетелем, как его мать Надежда спряталась от Михаила Жванецкого под прилавок. В ту пору, будучи в Одессе, она с сыном продавала арбузы. "Мы с мамой, как обычно, торговали, и вдруг мама резко упала под прилавок и замерла! Подходит мужчина: "Сколько стоят арбузы?" Отвечаю. "Взвесьте вот этот, пожалуйста". Я взвесил, продал, мужчина ушел. Мама вылезает, делая вид, что в чем-то копается. Спрашиваю: "Ты что там делала?" – "Да сережку искала". – "Какую сережку, ну что ты врешь!" Тогда она раскололась. "Мужчина, который к нам сейчас подходил, Жванецкий", – сказала она", – начал свой рассказ Стас Костюшкин.

Оказывается, у сатирика и матери будущего артиста был роман. "Мама раньше работала в одном шоу с Михаилом Михайловичем, и у них, мне кажется, были отношения. Она сама не рассказывала, но я знаю, что были", – уверенно заявил певец изданию "Теленеделя".

Костюшкин припомнил встречу с Жванецким. Тогда он уже в составе дуэта "Чай вдвоем" пел с Лаймой Вайкуле "Соломинку" на конкурсе, в президиуме которого был как раз сатирик. "Я его встретил в коридоре, поздоровался. Он говорит: "У вас с Лаймой фантастический номер". А я в ответ: "Моя фамилия Костюшкин!" Он: "Ну очень приятно, моя фамилия Жванецкий". Говорю: "Это я понял, давайте еще раз. Моя фамилия Костюшкин. Я сын Нади Костюшкиной". Надо было видеть его глаза! Не так давно Жванецкий приезжал в Питер работать, и я ему позвонил: "Михал Михалыч, хотите с мамой встретиться?" – "Ой, конечно, было бы здорово". Они встретились, и очень рады были оба", – завершил рассказ Стас Костюшкин.