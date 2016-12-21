Самые обсуждаемые свадьбы и разводы года

Аналитики составили рейтинг самых обсуждаемых в российских СМИ свадеб и разводов уходящего года. Получился он довольно "разношерстным".

Развод Бреда Питта и Анджелины Джоли

Расставание звезд Голливуда, знаменитых и любимых миллионами актеров стало самым обсуждаемым, заняв первую строчку рейтинга. Напомним, Анджелина Джоли подала документы на развод в середине сентября. Официальной причиной актриса назвала непреодолимые разногласия в вопросе воспитания детей. Кроме того, она обвинила мужа в чрезмерном употреблении алкоголя и наркотиков. Также распространились слухи о том, что Брэд Питт закрутил роман со своей партнершей по фильму "Союзники" Марион Котийяр. Однако французская актриса опровергла эту информацию.

Выбор невесты для козла Тимура

Выбор избранницы и подготовка к свадьбе козла Тимура из Приморского сафари-парка по популярности оказались на втором месте, передает "Р-Спорт". Как писали Dni.ru, бородатый жених выбирал невесту на летнем рынке "Фермерия" на ВДНХ в начале июля. Там он познакомился с козочками из Москвы и Подмосковья. Предпочтение он отдал восьмимесячной Мане из Наро-Фоминска. Примечательно, что самка была уже осеменена. По словам PR-менеджера "Фермерии" Анастасии Точилиной, Тимур предпочел Маню потому, что остальные козочки были для него слишком молоды.

Развод Джонни Деппа и Эмбер Херд

Третью позицию занял развод известных голливудских актеров. Так, в мае этого года звезда "Ромового дневника" Эмбер Херд подала на развод с главным "Пиратом Карибского моря". Актриса утверждала, что регулярно подвергалась домашнему насилию и в качестве подтверждения предоставила фото, где запечатлена с синяками на лице. Выяснилось, что Депп избил жену своим iPhone. После этого актер предлагал Херд деньги "за молчание", но все-таки подала на развод. Знакомые пары утверждали, что причины для расставания у звездной пары находились и раньше.

Свадьба футболиста Андрея Аршавина и Алисы Казьминой

На шестой строчке рейтинга свадьба бывшего футболиста сборной России с петербургской журналисткой. Торжество состоялось 1 сентября и прошло довольно скромно. До последнего дата церемонии держалась в секрете. Для некоторых родственников пары брак стал неожиданностью. Отметим, ранее Казьмина уже была замужем и воспитывает двоих детей. Аршавин состоял в гражданском браке с Юлией Барановской. Периодически в прессе появлялись слухи о расставании Аршавина и Казьминой, но Алиса их опровергала.

Брак биатлонистов Дарьи Домрачевой и Уле-Эйнара Бьерндалена

Седьмая позиция принадлежит спортсменам. Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Уле-Эйнар Бьорндален и трехкратная чемпионка Игр этих же игр белоруска Дарья Домрачева сыграли свадьбу в июле 2016 года. Об радостном событии стало известно после публикации спортсменов фотографии на Facebook. Напомним, встречаться норвежец и белоруска начали в середине 2012 года. Они познакомились на летних сборах в Австрии и с тех пор уже не расставались. Примечательно, что спортсменка вышла замуж, будучи уже в положении. О том, что пара ждет ребенка, стало известно в апреле этого года.

Развод Никиты Джигурды и Марины Анисиной

На восьмом месте рейтинга расставание эпатажного актера и знаменитой фигуристки. Суд удовлетворил иск спортсменки, подавшей на развод 25 октября, и объявил брак Джигурды и Анисиной расторгнутым, в конце ноября. Адвокат фигуристки Сергей Жорин сообщил, что причиной развода являются непримиримые противоречия и безответственное отношение Джигурды к своей семье. Напомним, в первый раз общественность услышала о разводе Марины Анисиной и Никиты Джигурды в 2015 году. Об этом заявлял сам Никита. В марте супруги смогли наладить отношения. Но скандальная история отношений все-таки завершилась окончательным расставанием.

Свадьба хоккеиста ЦСКА Ивана Телегина с певицей Пелагеей

Завершает список самых обсуждаемых свадеб и разводов – 2016 брак знаменитого хоккеиста и известной певицы. Пелагея Ханова и Иван Телегин устроили закрытую свадьбу, куда пригласили только самых близких. Торжество прошло 16 июня, но известно о нем стало только 23 числа того же месяца. Зарегистрировала отношения пара в Кутузовском ЗАГСе Москвы. Затем молодожены отправились в ресторан на Рублевке, где и состоялся банкет. На бракосочетании присутствовали только родители, самые близкие друзья, а также несколько коллег Ивана по хоккейной команде.