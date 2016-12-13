52-летняя Моника Беллуччи ошеломила обнаженной грудью

Моника Беллуччи как вино – с годами становится только лучше. Более того, с каждым годом итальянская дива становится все смелее: на сей раз она снялась топлесс, и это в 52 года!

Итальянская актриса Моника Беллуччи снялась в эротической сцене в сериале "Моцарт в джунглях". По сюжету 52-летняя артистка изображает любовную страсть в спальне с любовником, роль которого исполнил Гаэль Гарсия Берналь. Сам же сериал повествует о закулисной жизни Нью-Йоркского филармонического оркестра.

Многосерийный фильм оказался успешен – сейчас идет уже третий сезон. Герой Гаэля Гарсия Берналя – дирижер Родриго – настоящий бабник, и персонаж Моники Беллуччи (она играет итальянскую оперную диву Алессандру) оказывается одним из объектов его страсти. Кстати, сам Гаэль младше Моники на 14 лет.

Снял фильм сын Фрэнсиса Форда Копполы Роман. В недавнем интервью мужчина признался, что на роль томной Алессандры рассматривал только Монику Беллуччи. "Она была очень убедительной. Во-первых, она итальянка, а во-вторых, она была интересна, динамична и просто прекрасна!" – остался в восторге от работы с актрисой режиссер.

Пользователи Сети пришли в восторг от внешнего вида 52-летней актрисы. Пока одни нахваливали физические данные Моники, другие оценили мужество Беллуччи, которая "не постеснялась" выставить свои "далеко не идеальные" формы на всеобщее обозрение.

Отметим, что Моника Беллуччи относится к той категории актрис, которые могут легко обнажиться на съемочной площадке (и не только). Так, в сентябре актриса позировала для французского издания Paris Match, причем ее наготу прикрывали только вода бассейна и солнечные блики.

При этом фигура Беллуччи совершенно не подходит под нынешние модельные требования. Моника фигуриста, но ее лишний вес не смущает. "Я не любитель встать с кровати с утра пораньше и бежать в тренажерный зал. Чтобы хорошо выглядеть перед камерой, я просто прекращаю есть пасту", – в недавнем интервью призналась актриса. Она заявила, что обожает пирожные и даже позволяет себе бокальчик вина с сигаретой. Иногда.