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Садальский показал уникальное фото Мордюковой и Марковой
На публикацию ретро-снимка Станислава вдохновила встреча с давним другом, который подарил ему бутылку горькой. "Прибалтийский вояж закончен, лечу домой. Мой давний приятель, художник Юрий Горбачев, передал Столичную водку со своей авторской наклейкой", – похвастался Садальский.
Артист решил рассказать о своем товарище поподробнее. "Юра сам из Одессы, но уже давно живет в Штатах, где очень популярен. Его картины живут в постоянных собраниях музея ООН и музея Белого Дома. И не только там, работы Горбачева есть и в Лувре, и в Эрмитаже – несколько лет назад наш лучший музей приобрел его картину "Романовы", – гордится другом Станислав.
Затем актер поделился уникальным снимком Горбачева с легендами отечественного кино. "На фото – Юра с двумя большими поклонницами русской водочки – Риммой Марковой и Нонной Мордюковой", – подписал редкий кадр Садальский.
Затем Станислав предложил своим подписчикам в Живом Журнале пригубить алкоголя. "Кстати, хорошая новость для гриппующих и прочих нездоровых – теперь появились антибиотики, с которыми разрешен алкоголь! За такой повод грех не выпить!" – считает артист.
"Стас, ну Вы просто душка! Хорошей Вам компании – "грех не выпить"! ✌✌✌😘😘😘🌞", – поддержала звезду одна из поклонниц. Однако другие пользователи Сети посетовали, что еще только середина рабочего дня, нужно потерпеть еще пару часиков до начала выходных.
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