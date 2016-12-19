Шепелев вышел в свет с наследником

Дмитрий Шепелев вышел в свет с сыном, трехлетним Платоном. Популярный телеведущий и его наследник впервые посетили хоккейный матч.

Отчетом со спортивного состязания Дмитрий Шепелев поделился с многочисленными подписчиками через официальную страничку в социальной сети Instagram. Популярный телеведущий и шоумен опубликовал фотографию, на которой заснят вместе с трехлетним сыном Платоном.

"Первый в жизни хоккей. В моей. Ну и сына тоже 🏒💥", – признался Шепелев в подписи к снимку. Отметим, что на фото мальчик позирует со спины. Вообще, Дмитрий предпочитает не демонстрировать лицо сына.

Шепелев с наследником стали свидетелями завершающего Кубок Первого канала матча между командами сборной России и сборной Финляндии. Напомним, наши соотечественники обыграли соперников со счетом 4:3. Отметим, что результативно себя проявил нападающий сборной России Иван Телегин, забивший гол.

Фото опубликовано Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) Дек 18 2016 в 7:39 PST

К слову, следила за матчем с трибуны его супруга, популярная певица Пелагея. Исполнительница, которая находится на позднем сроке беременности, весьма эмоционально следила за процессом игры. Артистка жестикулировала, махала руками, подскакивала, хваталась за внушительный живот и даже кричала.

Ушлые папарацци, выслеживающие Пелагею после ее исчезновения со сцены, обнародовали видеозапись, на которой запечатлена певица. Она сидела на стадионе, облаченная в форму нашей национальной сборной.

Напомним, что выиграть турнир россиянам не удалось. Из-за поражения в стартовом туре от шведов (1:3) выигрышей у чехов (5:1) и финнов не хватило, чтобы подняться выше второго места.