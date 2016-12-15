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Волочкова шокировала небритыми ногами
Ноги Анастасии Волочковой – ее гордость и ее хлеб. "Я горжусь своими мозолями! Это же результат неимоверного труда ежедневного, чтобы радовать людей! Но ведь мои мозоли натруженные на стопах гораздо красивее, чем мозоли на языках злословящих и злорадствующих людей, которым так потрудиться на пуантах и не под силу", – уверяет балерина.
Недавно Настя показала, как непривлекательно выглядят ее стопы. Она танцует более четверти века. Причем работает до сих пор, хотя балерины выходят на пенсию после 20 лет стажа, примерно в 35-38 лет (Волочковой – 40).
А теперь она шокировала подписчиков своей страницы в социальной сети еще больше. Звезда опубликовывала снимок, на котором позирует в гостиной своего роскошного дома. Но поклонников впечатлил не столько интерьер особняка гламурной дамы, сколько ноги.
Они обратили внимание на темные пятна на ногах Волочковой, которые смотрятся как синяки. Кроме того, не понравился пользователям и цвет кожи ног артистки – многие решили, что они небритые. "Добрый день, что за синяки у вас на ноге?", "А что с ногами, почему они такого странного цвета?", "Цвет ног очень странный, или Вы не успели их побрить?" – интересуются в комментариях фанаты.
Как писали ранее Dni.ru, ноги Волочковой выглядят не очень привлекательно из-за так называемой вальгусной деформации стоп и выросших на пальцах шишек. Все это – следствие перегрузок во время репетиций и выступлений. По словам врачей, в танце нога испытывает напряжение, выходящее за рамки естественных природных способностей. С годами передняя часть стопы становятся распластанной, на пальцах образуется поперечное плоскостопие, крайние плюсневые кости расходятся, расширяется передний отдел стопы.
Кроме того, пуант стягивает ногу в поперечнике, а из-за движения на кончиках пальцев нагрузка на большой просто колоссальная. Еще одной профессиональной проблемой является утолщение костей и изменение длины пальцев ног: во время танца стопа скручивается и раскручивается в противоположных направлениях относительно переднего и заднего отделов.
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