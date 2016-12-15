Волочкова шокировала небритыми ногами

Попытка балерины сделать гламурное фото провалилась. Многие рассмотрели синяки на ее теле.

Ноги Анастасии Волочковой – ее гордость и ее хлеб. "Я горжусь своими мозолями! Это же результат неимоверного труда ежедневного, чтобы радовать людей! Но ведь мои мозоли натруженные на стопах гораздо красивее, чем мозоли на языках злословящих и злорадствующих людей, которым так потрудиться на пуантах и не под силу", – уверяет балерина.

Недавно Настя показала, как непривлекательно выглядят ее стопы. Она танцует более четверти века. Причем работает до сих пор, хотя балерины выходят на пенсию после 20 лет стажа, примерно в 35-38 лет (Волочковой – 40).

Фото опубликовано Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Дек 1 2016 в 11:54 PST

А теперь она шокировала подписчиков своей страницы в социальной сети еще больше. Звезда опубликовывала снимок, на котором позирует в гостиной своего роскошного дома. Но поклонников впечатлил не столько интерьер особняка гламурной дамы, сколько ноги.

Фото опубликовано Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Дек 15 2016 в 1:21 PST

Они обратили внимание на темные пятна на ногах Волочковой, которые смотрятся как синяки. Кроме того, не понравился пользователям и цвет кожи ног артистки – многие решили, что они небритые. "Добрый день, что за синяки у вас на ноге?", "А что с ногами, почему они такого странного цвета?", "Цвет ног очень странный, или Вы не успели их побрить?" – интересуются в комментариях фанаты.

Как писали ранее Dni.ru, ноги Волочковой выглядят не очень привлекательно из-за так называемой вальгусной деформации стоп и выросших на пальцах шишек. Все это – следствие перегрузок во время репетиций и выступлений. По словам врачей, в танце нога испытывает напряжение, выходящее за рамки естественных природных способностей. С годами передняя часть стопы становятся распластанной, на пальцах образуется поперечное плоскостопие, крайние плюсневые кости расходятся, расширяется передний отдел стопы.

Кроме того, пуант стягивает ногу в поперечнике, а из-за движения на кончиках пальцев нагрузка на большой просто колоссальная. Еще одной профессиональной проблемой является утолщение костей и изменение длины пальцев ног: во время танца стопа скручивается и раскручивается в противоположных направлениях относительно переднего и заднего отделов.