Замужнюю скромницу Боярскую застукали голой в постели с возбужденным красавцем: Без правил

В июне на платформе PREMIER вышел новый сериал с участием именитых артистов. В криминальной драме "Без правил" Елизавета Боярская исполнила роль несгибаемой предпринимательницы, жизнь которой вышла из-под контроля. На экране женщина борется за свои принципы в компании Гоши Куценко и Константина Крюкова.
Впрочем, больше всего в новом сериале зрителей удивило не развитие сюжета, а появление Елизаветы Боярской в откровенной сцене. Как известно, замужняя актриса отличается большой скромностью – раньше она никогда не снималась обнаженной и даже не публиковала в социальных сетях снимки в купальнике. Но для сериала "Без правил" артистка поступилась принципами.
На экране жена Максима Матвеева предстала полностью голой, да еще и в постельной сцене с возбужденным красавцем Константином Крюковым. Елизавета Боярская без стеснения продемонстрировала прелести: упругую грудь, подтянутое тело и стройные ноги. В кадре пару Боярской и Крюкова застукали прямо во время утренних ласк.
Напомним, актриса счастлива в браке с Максимом Матвеевым. Они познакомились во время съемок фильма "Не скажу". Их сразу начало тянуть друг к другу, артисты стали много времени проводить вместе, но все осложнялось тем, что на тот момент Матвеев был женат. Ради отношений с дочерью главного "мушкетера" страны он развелся с Яной Сексте.