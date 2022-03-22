Словно персик: старания зачастившей к косметологам Валюшкиной не прошли даром

Несколько месяцев назад актриса Елена Валюшкина отметила 59-летие. Звезда выглядит намного моложе своих лет. Секрет привлекательности Валюшкиной – любовь к себе.
В плотном съемочном графике Елена всегда находит время поухаживать за лицом и телом. "Красота — это, к сожалению, еще и деньги: чем больше в себя вложишь, тем лучше", - рассуждает отечественная знаменитость. Валюшкина частый гость в кабинете косметолога. Тем ей делают массажи и уколы "красоты". Кроме того, актриса всегда разрешает себе хорошенько выспаться.
Надо сказать, что старания Елены Валюшкиной не проходят даром. На кадрах нового сериала от ТНТ "Семья" актриса выглядит заметно посвежевшей, словно персик. В картине знаменитость, отметим, сыграла одну из главных ролей.
Комедийный сериал "Семья" выйдет на экраны совсем скоро. Лента снята в формате альманаха и рассказывает о жизни нескольких поколений одной семьи. Создатели ситкома, обещают показать зрителям жизнь без прикрас. Между тем все 20 эпизодов "Семьи" будут переполнены терапевтическим юмором, говорят авторы картины.