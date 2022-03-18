Выставил себя на посмешище: Певцов об обращении Шварценеггера к россиянам

Накануне звезда боевиков и политический деятель из Америки Арнольд Шварценеггер создал канал в соцсети "Телеграм". На своей странице артист обратился к жителям России и попытался "открыть" им глаза. Актер высказался о происходящем на Украине, а также призвал президента страны Владимира Путина остановить спецоперацию.
Артист сериала "Бандитский Петербург" и депутат Госдумы Дмитрий Певцов прокомментировал обращение Арнольда Шварценеггера к россиянам. Звезда отечественного экрана считает, что американец выставил себя на посмешище.
Певцов пришел выводу, что Шварценеггер не изучал российскую историю. Депутат Госдумы посоветовал зарубежной звезде погрузиться в учебники. Чтобы судить о чем-то публично, считает актер "Бандитского Петербурга", надо обладать знаниями. Крым, заявил Певцов, стал частью России еще до появления США.
Кроме того, Дмитрий Певцов усомнился в актерских способностях Арнольда Шварценеггера. "Никакой, в кино-то он играть не умеет", – подчеркнул депутат Госдумы. Впрочем, как оказалось, Певцов считает Шварценеггера великим спортсменом.