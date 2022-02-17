"Поплыло" лицо и мешки под глазами: у Певцова за трибуной заподозрили болезнь

Внешность артиста вызвала бурное обсуждение.

Актер Дмитрий Певцов прославился в 90-е благодаря картине Александра Муратова "По прозвищу "Зверь", а также сериалам "Бандитский Петербург", "Королева Марго" и "Внутреннее расследование". Между тем в минувшем, 2021 году, страна узнала, что у знаменитого артиста есть политические амбиции – он стал депутатом.

Теперь Дмитрий произносит речи не только со сцены. На днях Певцов выступил на заседании рабочей группы, занимающейся защитой детей от деструктивного влияния. Встав за трибуну, артист призвал собравшихся продолжить работу над проектом по укреплению духовно-нравственных ценностей.

Видео с мероприятия уже опубликовано в Сети. Ролик активно обсуждают.

Судя по всему, 58-летний Певцов решил сменить имидж. Артист отращивает броду, которая, считают обитатели Интернета, его старит. Кроме того, за несколько последних месяцев знаменитость обзавелась мешками под глазами, лицо актера стало каким-то бледным и "поплыло". Фанаты предположили, что у Певцова вновь появились проблемы со здоровьем. Дескать, знаменитость, возможно, чем-то больна.

В конце 2020-го Дмитрий Певцов, напомним, перенес пневмонию. Из-за дыхательной недостаточности знаменитость даже пришлось госпитализировать. Ходили слухи, что артист был в коме, но сам Дмитрий эту информацию опроверг. Певцов выходил на связь с поклонниками прямо из Коммунарки. Артист утверждал, что чувствует себя хорошо и доволен работой медиков.