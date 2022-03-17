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Сериалы
Больше непристойных подробностей: звезда Голливуда рассказала правду о связи с Маркл

Больше непристойных подробностей: звезда Голливуда рассказала правду о связи с Маркл

Голливудский актер раскрыл интересные детали связанные с Меган Маркл.
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Актер американских ситкомов и веб-сериалов Саймон Рекс рассказал в свежем интервью, что несколько лет назад получил неожиданное предложение от нескольких британских таблоидов. Представители СМИ пытались сфабриковать скандал вокруг Меган Маркл – на тот момент новоиспеченной супруги принца Гарри.

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Рекса просили публично оболгать Маркл, рассказав вымышленную историю о том, как он однажды ее соблазнил. Журналисты хотели побольше непристойных подробностей. Саймону обещали хороший гонорар – 70 тысяч долларов.

Актер от денег отказался. Более того, Саймон Рекс решил рассказать правду о связи с Меган Маркл. Как оказалось, Саймон и Меган действительно хорошо знали друг друга благодаря совместной работе, но до романтических отношений у них дело так и не дошло. Вместе они всего раз пообедали в ресторане и даже ни разу не целовались.

Саймон Рекс признался, что был на мели, когда таблоиды пытались "завербовать" его. "Но я скорее буду получать продовольственные талоны, чем сделаю нечто подобное", – поведал артист.

Рекс рассказал также, что недавно Маркл узнала о его отказе. Невестка британской королевы прислала Саймону письмо с благодарностью. Послание Меган артист поместил в рамочку и поставил дома.

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Фото: Pool / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 17 марта 2022, 11:08 Источник: The Guardian ✓ Надежный источник
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