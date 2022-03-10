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Сериалы
Создатели "Клона" отказались показывать россиянам бразильские сериалы

Создатели "Клона" отказались показывать россиянам бразильские сериалы

Компания Globo заморозила контракты с российскими партнерами.
прочитано 95 раз

Создатели сериалов "Клон", " Земля любви, земля надежды", "Секрет тропиканки" и других популярных теленовелл остановили сотрудничество с Россией. Самая крупная в Бразилии телекомпания Globo не хочет продавать нашей стране права на трансляцию своих лент. Причина такого решения – спецоперация на Украине.

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Сейчас россияне смотрят телехиты компании "Клон" и "Во имя любви". Также несколько сериалов от Globo показывают отечественные стриминговые платформы. Кроме того, бразильцы поставили на паузу покупку прав на трансляцию проектов из России. Ранее Globo на своих платформах транслировала наши фильмы, сериалы и анимацию.

Напомним, о компании Globo в нашей стране узнали в конце 80-х. Тогда россиянкам показали теленовеллу "Рабыня Изаура". Лента рассказывала о женщине по имени Изаура, которая, находясь в рабстве, имела смелость мечтать о любви и свободе. По сюжету, персонажу ленты приходится проходить через тяжкие испытания на пути к счастью с любимым мужчиной.

Напомним, ранее американская компания Netflix заявила, что больше не будет работать в России. Стриминговый сервис уже официально объявил об этом пользователям. Когда подписка на просмотр закончится, аккаунты россиян будут аннулированы. Netflix приняла такое решение из-за ситуации на Украине.

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Фото: scully / imageBROKER.com / www.globallookpress.com
Автор: 10 марта 2022, 15:57 Источник: Folha de S.Paulo ✓ Надежный источник
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