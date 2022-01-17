Почти 33 года борьбы: звезду "Клона" убил рак

В Бразилии скончалась Франсуаза Фортон. Российской аудитории она известна благодаря теленовелле "Клон". В ленте артистка играла роль Симоне.
Долгие годы знаменитость сражалась с онкологией – почти 33 года борьбы. В 1989-м актрисе поставили диагноз – рак шейки матки.
Звезде "Клона" было 64 года. Франсуаза умерла в больнице. В медицинское учреждение артистку поместили за четыре месяца до кончины.
Франсуаза Фортон была замужем за известным в театральных кругах продюсером. В этом браке артистка родила сына Гильерме Фортона Виотти.
Франсуаза Фортон появилась на свет в Рио-де-Жанейро. Дебют Фортон на экране случился еще в подростковом возрасте. Всего в творческой биографии актрисы 47 киноработ. Последним проектом в карьере актрисы стал сериал 2019 года.
Актриса Нивея Стелманн, игравшая в "Клоне" Ранию, уже отреагировала на смерть коллеги в соцсетях. Артистка очень расстроена из-за кончины Франсуазы Фортон.