Новый сериал от создателей "Хрустального" с Добронравовым в роли злодея получил дату премьеры

Картина режиссера Душана Глигорова вот-вот увидит свет.

Сериал от создателей телехита "Хрустальный" получил дату премьеры. Главные роли в многосерийном детективе "Технарь" исполнят Владимир Жеребцов, Екатерина Олькина и Виктор Добронравов.

В центре сюжета "Технаря" программист Одинцов. Герою Владимира Жеребцова 30 лет, у него замечательная работа, потрясающий дом за городом, жена Ирина, ребенок и много друзей. Жизнь Одинцова перестает быть идеальной после похищения супруги. Злоумышленник требует от героя полного подчинения. Таинственный злодей использует знания Одинцова в своих целях. Чтобы сохранить жизнь избраннице, персонаж Жеребцова вынужден выполнять требования похитителя.

Роль супруги главного героя досталась актрисе Екатерине Олькиной. Ирина становится невинной жертвой обстоятельств. В какой-то момент женщина начинает видеть в похитителе не только преступника, но и обычного человека. Брак Ирины нельзя назвать идеальным. В прошлом Одинцовых было много неприятных моментов. Некоторые обиды супругам изжить так и не удалось.

Как утверждают создатели, сериал "Технарь" покажет две параллельные истории – картины прошлого и настоящего главного героя. Благодаря флэшбэкам зритель сможет понять реальную природу отношений Одинцова с окружающими.

Злодея в сериале "Технарь" сыграет популярный актер Виктор Добронравов. По словам артиста, его персонаж не столь однозначен, как может показаться на первый взгляд. С одной стороны герой – настоящий преступник, способный на все ради поставленной цели. С другой стороны, у антагониста есть неожиданная, человеческая сторона.

Выход ленты "Технарь" запланирован на 16 февраля. Сначала картина выйдет в онлайн-кинотеатре KION, затем ее покажут на Первом канале. Режиссером "Технаря" выступил Душан Глигоров, который ранее работал над сериалом "Хрустальный".