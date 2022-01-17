"Меня угрохаете окончательно": звезда "Склифосовского" не справилась с эмоциями перед Малаховым

Актриса Ирина Основина, которую многие знают по роли медсестры Фаины Усовой в сериале "Склифосовский", приняла участие в съемках программы телеканала "Россия 1" "Привет, Андрей!". Свежий выпуск шоу был посвящен дворовым песням.
В студии Основина вспомнила трогательную историю из жизни. Много лет назад актриса снималась в картине Лиды Бобровой по мотивам рассказов Василия Шукшина "Верую". Для трогательной сцены, в которой мать читает письма сына из армии, творческому коллективу ленты потребовалась музыкальная композиция. Основина написала матери, с просьбой прислать тексты известных ей романсов. Родительница вспомнила для звезды сериала "Склифосовский" очень много песен. Те письма актриса хранит до сих пор.
"И прислала песню: "Мама, ты спишь, а тебя одевают в белый незнакомый наряд", – рассказала Основина.
Мама Елены тогда сильно болела. Актриса не знала о недуге родительницы, так как проживала в другом городе. По словам актрисы, рассматривая письма матери она поняла, что та с трудом выводит буквы на бумаге. Рука женщины слабела. Спустя время родительницы Основиной не стало.
Рассказывая о матери Андрею Малахову, Ирина Основина не смогла справиться с эмоциями. Актриса горько разрыдалась перед шоуменом.
Присутствующая в студии певица Наталья Влади предложила исполнить композицию "Северный ветер" в память о родительнице звезды сериала "Склифосовский". Основина поблагодарила вокалистку. "Если вы меня сейчас не угрохаете окончательно", – сквозь слезы отметила Елена.