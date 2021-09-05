Отмечающие Новый год Арзамасова и Авербух оставили сына бабушке

Звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова впервые оставила новорожденного сына и совершила выход в свет. Актрису сопровождал муж – фигурист Илья Авербух и пасынок Мартин.
17-летний сын Авербуха опубликовал в личном микроблоге семейное фото. В кадре он, его мачеха и отец позируют в лифте. Мартин, Лиза и Илья одеты очень нарядно, заметно, что они очень готовились к мероприятию.
В комментариях подписчики спросили Мартина, кто остался сидеть с маленьким Львом, пока его родители отдыхают. Сын фигуриста сообщил, что за малышом присматривает бабушка.
Позднее в "Сторис" микроблога Авербух-младший опубликовал кадры из Еврейского музея и центра толерантности. Как оказалось, накануне там прошел праздник, участие в котором приняли некоторые российские знаменитости, например, шоумен Владимир Маркони и комик Семен Слепаков. За большим накрытым столом присутствующие отмечали еврейский Новый год – 5782-й по иудейскому календарю.
Как писали "Дни.ру", ранее Лиза Арзамасова призналась, что с головой ушла в заботы о маленьком сыне. "Папина дочка" поведала, что у нее больше нет времени на личные переписки в соцсетях.
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