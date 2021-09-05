Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей недели

"Король анально-орального искусства": народ не может простить Киркорову венчание с блогером
Россияне положительно оценили выступление Путина на съезде "Единой России"
Умирающей Заворотнюк не помог даже известный шаман: Ничего нельзя было сделать
Стало известно об уходе Татьяны Навки
партнеры
Воскресенье
5 сентября
Лента новостей
11:45
"Я много лет уже хожу под эту елочку": Волочкова сообщила о чудодейственных свойствах собственной мочи
11:17
"Это ужасно лицезреть": половой орган Фоменко всполошил россиян
10:58
Володин обозначил самые важные законы в сфере защиты животных: Было делом принципа
10:55
Жуткие симптомы: Кристина Асмус находится в критическом состоянии
10:53
Пугачева тайно встретилась с Шатуновым за спиной у мужа
10:45
Бородина наехала на Бузову: **** голая на весь экран
08:37
Малиновский показал райскую жизнь с Лазаревым
06:02
Натали поделилась рецептом своего коронного салата
03:25
День святого Луппа: народные приметы в православный праздник 5 сентября
01:37
"Стала открытая и доступная": разведенка Бородина пошла вразнос
23:06
Пенсии не хватало на еду: почему популярная советская актриса Тамара Носова умерла в нищете
20:23
Стремительно худеющую звезду Comedy Woman просят остановиться: Уходит женственность
17:53
Бросивший детей на престарелую жену Галкин сбежал в лес
17:41
"Перестань ныть!": французы призвали Зеленского наладить отношения с Россией
17:05
Вашингтону и Берлину проще принимать решения по СП-2 без Киева – экс-глава МИД Украины Климкин
17:03
Кто он на самом деле? Россияне в шоке от правды про мужа Макеевой
16:11
"Пела пропитым голосом": разъяренный Разин вылил на Успенскую ушат помоев
15:28
Салтыкова смачно приложила вышедшую замуж Азизу: Глупый поступок!
15:06
Авербух сделал заявление об алкоголизме близкой женщины: Лицо запитое
14:18
Счастливая Собчак заикнулась о достоинстве Богомолова: Отдельная величина
13:54
Западу не интересны проблемы Украины – Москаль
13:50
Хабенский и Пореченков отказались иметь дело с театром
13:03
Вскрылась правда о скандале Пугачевой с сестрами Зайцевыми
12:58
"Моя семья – пример того, как я не хотела бы жить": Ивлеева плюнула в родню
12:21
"Эта любовь самая честная": Цискаридзе провел отпуск в объятиях молодых красавцев
12:19
"У Алеши есть папа": Алиса Гребенщикова назвала имя настоящего отца ее ребенка
12:11
Ургант высмеял прилипшую к Николаеву Королеву: Выглядит как секс-работник
11:54
За сутки в России выявили 18 780 новых случаев заражения ковидом
11:40
Прохор Шаляпин потерял миллионы после женитьбы
10:58
Писатель Прилепин: России нужно выступить реальным противовесом США
10:57
"Не простила до сих пор": чем Корчевников раздавил вдову Ланового
10:52
"Врачи "похоронили" мозг": медики поставили крест на Алибасове
10:47
"Как на собаке": чудом выжившая МакSим впервые рассказала о пережитом
08:41
"Кухонный шансон": запевшую Волочкову закидали тухлыми яйцами
06:27
Оголившая соски Калашникова разыгралась на пляже: Хочется замуж
04:20
К чему снятся яблоки
02:36
Любимые женщины Дональда Трампа
00:25
День Агафона Огуменника: что нельзя делать в православный праздник 4 сентября
21:57
"Чтоб у тебя так стоял, как я стою на пуантах!": мужик запустил руку в грязные трусы Волочковой
21:55
Бузова со слезами сделала заявление об аборте
21:51
В Подмосковье на дороге нашли мину времен Великой отечественной
21:47
В Госдуме объяснили причину ненависти к русским на Украине
21:32
Звезду российских сериалов задержали в невменяемом состоянии: Украл дочь
20:58
СК возбудил дело: жительницу Нижегородской области заперли в подвале и насиловали
20:57
Поборовшего рак Янковского застали с красотками без жены
20:47
Политолог Ищенко: Зеленский встречей с Байденом пытался заткнуть рот внутриполитическим оппонентам
20:41
Страшная новость для лежащей в коме жены: Шаляпина задушили в центре Москвы
20:05
"Хоронят": Жигунова ранила новость о встрече с Заворотнюк
19:59
В подмосковной Истре суд приговорил мужчину к 9 годам тюрьмы за убийство
19:53
Звезду "Брата-2" нашли изуродованной в больнице: Жесть!
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Недолго фраер тосковал": едва похоронивший жену Норкин побежал в загс с новой пассией
"Адски бесит": Бузова смачно врезала зазнавшейся Собчак
Кто он на самом деле? Россияне в шоке от правды про мужа Макеевой
Политолог Суздальцев заявил о "профессиональной подпольной войне" против Лукашенко
"О боже!": резко изменившийся Петросян вызвал оторопь
"Убито в хлам": перекошенную Муцениеце сравнили с Карпович
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Сериалы
Жуткие симптомы: Кристина Асмус находится в критическом состоянии

Жуткие симптомы: Кристина Асмус находится в критическом состоянии

Кристина Асмус сообщила о серьезных проблемах со здоровьем.
прочитано 122 раза

Звезда сериала "Интерны" Кристина Асмус после развода с юмористом Гариком Харламовым с головой окунулась в работу. Артистка умудрялась сниматься одновременно в нескольких проектах и выглядеть при этом замечательно. Поклонники удивлялись работоспособности знаменитости.

ПО ТЕМЕ

Асмус бросилась спасать облитую помоями сестру

Сестра Асмус кинула камень в огород Гагариной

 Кристина Игоревна Асмус

Кристина Игоревна Асмус актриса

Между тем в личном микроблоге Асмус призналась, что из-за сумасшедшего съемочного графика у нее совсем не остается времени на отдых. На фоне физических и эмоциональных перегрузок здоровье Кристины пошатнулось.

У звезды "Интернов" появились жуткие симптомы. По словам Кристины, ее давление периодически достигает 200 миллиметров ртутного столба, часто наблюдается повышенная температура, лопаются капилляры в глазах и идет кровь из носа, пропадает голос. Кроме того, Асмус страдает бессонницей, головными болями, у нее уже два месяца нет менструации, хотя она не беременна. Порванные связки на ноге из-за нагрузок не успевают восстановиться.

"Сказать, что физическое и ментальное здоровье в критическом состоянии, – ничего не сказать", – посетовала знаменитость.

С 20 по 22 сентября Кристина Асмус планировала лечь в больницу. Но на днях звезда получила неприятные новости. Создатели фильма, в котором работает артистка, поставили на эти даты съемки, однако изначально они не планировались.

Кристина выходить на площадку в законные выходные отказалась. В ответ работодатели пригрозили Асмус судом и штрафами. Также создатели картины взывали к совести актрисы и пытались вызвать у нее чувство вины, дескать, она подводит коллег.

Звезда "Интернов" угроз не испугалась. Кристина сообщила киношникам, что снимет свое имя с титров. В итоге Асмус удалось договориться с продюсерами.

Кристина Асмус отметила, что больше не может работать в бешеном ритме и откладывать лечение, ситуация вышла из-под ее контроля. "Все наложилось, я ничего не могла сделать", – написала звезда "Интернов".

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Кристина Асмус. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 5 сентября 2021, 10:55 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Счастливая Асмус в траурном платье появилась на открытии Московского международного кинофестиваля

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин потерял миллионы после женитьбы

Певцу пришлось подписать контракт
Шоу-бизнес

Салтыкова смачно приложила вышедшую замуж Азизу: Глупый поступок!

Певица не рада за коллегу

Шоу-бизнес

Ургант высмеял прилипшую к Николаеву Королеву: Выглядит как секс-работник

Снимок показали в эфире популярного шоу
Шоу-бизнес

"У Алеши есть папа": Алиса Гребенщикова назвала имя настоящего отца ее ребенка

Актриса написала злобный пост в "Инстаграм"

Гороскоп

Гороскоп на сентябрь 2021 года
Гороскоп на неделю с 30 августа по 5 сентября 2021 года
В какие дни в 2022 году не стоит выходить из дома
Каким знакам зодиака лучше всего начать свое дело в 2022 году

Здоровье

За сутки в России выявили 18 780 новых случаев заражения ковидом
За сутки в России выявили 18 856 новых случаев коронавируса
В Алтайском крае родители отправили ребенка в школу с положительным тестом на ковид
Назван лидирующий по числу заражений COVID-19 округ Подмосковья

Спорт

Авербух сделал заявление об алкоголизме близкой женщины: Лицо запитое
Путин заявил о возможности провести Олимпиаду-2036 в России
"Начало трясти": Аверина впала в истерику на Олимпиаде
"Шкодный такой": оголившийся Жулин всполошил россиян

Регионы

СК возбудил дело: жительницу Нижегородской области заперли в подвале и насиловали
В подмосковной Истре суд приговорил мужчину к 9 годам тюрьмы за убийство
В Петербурге приезжий на спор выстрелил девушке в лицо
Под Нижним Новгородом пропавшую девушку нашли прикованной наручниками в гараже
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+