Жуткие симптомы: Кристина Асмус находится в критическом состоянии

Кристина Асмус сообщила о серьезных проблемах со здоровьем.

Звезда сериала "Интерны" Кристина Асмус после развода с юмористом Гариком Харламовым с головой окунулась в работу. Артистка умудрялась сниматься одновременно в нескольких проектах и выглядеть при этом замечательно. Поклонники удивлялись работоспособности знаменитости.

Между тем в личном микроблоге Асмус призналась, что из-за сумасшедшего съемочного графика у нее совсем не остается времени на отдых. На фоне физических и эмоциональных перегрузок здоровье Кристины пошатнулось.

У звезды "Интернов" появились жуткие симптомы. По словам Кристины, ее давление периодически достигает 200 миллиметров ртутного столба, часто наблюдается повышенная температура, лопаются капилляры в глазах и идет кровь из носа, пропадает голос. Кроме того, Асмус страдает бессонницей, головными болями, у нее уже два месяца нет менструации, хотя она не беременна. Порванные связки на ноге из-за нагрузок не успевают восстановиться.

"Сказать, что физическое и ментальное здоровье в критическом состоянии, – ничего не сказать", – посетовала знаменитость.

С 20 по 22 сентября Кристина Асмус планировала лечь в больницу. Но на днях звезда получила неприятные новости. Создатели фильма, в котором работает артистка, поставили на эти даты съемки, однако изначально они не планировались.

Кристина выходить на площадку в законные выходные отказалась. В ответ работодатели пригрозили Асмус судом и штрафами. Также создатели картины взывали к совести актрисы и пытались вызвать у нее чувство вины, дескать, она подводит коллег.

Звезда "Интернов" угроз не испугалась. Кристина сообщила киношникам, что снимет свое имя с титров. В итоге Асмус удалось договориться с продюсерами.

Кристина Асмус отметила, что больше не может работать в бешеном ритме и откладывать лечение, ситуация вышла из-под ее контроля. "Все наложилось, я ничего не могла сделать", – написала звезда "Интернов".