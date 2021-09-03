"Худой сдохнет": располневшую звезду "Интернов" морили голодом в Африке

Звезда сериала "Интерны" Светлана Пермякова приняла участие в съемках шоу "Звезды в Африке". На площадке проекта актрису и других отечественных знаменитостей морили голодом и заставляли проходить через сложные испытания.
В личном микроблоге Пермякова призналась, что согласилась на участие в шоу не совсем понимая, что ее ждет. Артистка была уверена, что в Африке окунется в приключения, однако реальность оказалась далека от ее фантазий. К концу съемок, по словам звезды "Интернов", участникам приходилось в буквальном смысле выживать.
"Но это была жизнь, без прикрас, без удобств и прельщений", – рассказала Светлана. Самое сложное, по словам Пермяковой, — это остаться человеком, сохранить мораль, принципы и не разругаться со всеми.
Подписчики, рассматривая свежие фото звезды "Интернов" пришли к выводу, что она немного лукавит. Дескать, Пермякова приукрашивает ситуацию. "Шоу — это хорошо, но вы не похудели ни капельки. Так что выжить можно было легко😂(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – уколола Светлану подписчица.
Пермякова не растерялась. "🤣точно!) пока толстый сохнет-худой сдохнет!))😂", – с юмором ответила пользовательнице Сети актриса.
Напомним, Светлана Пермякова в последнее время, как утверждают СМИ, сильно прибавила в весе. Актриса не скрывает, что находится в перманентной борьбе за стройность.
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