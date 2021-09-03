Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей недели

"Король анально-орального искусства": народ не может простить Киркорову венчание с блогером
Россияне положительно оценили выступление Путина на съезде "Единой России"
Умирающей Заворотнюк не помог даже известный шаман: Ничего нельзя было сделать
Стало известно об уходе Татьяны Навки
партнеры
Пятница
3 сентября
Лента новостей
13:00
В Петербурге приезжий на спор выстрелил девушке в лицо
12:47
Елизавета II сцепилась с сыном из-за мертвой принцессы Дианы
12:39
Ланская с младенцем в руках ошарашила народ
12:33
"Худой сдохнет": располневшую звезду "Интернов" морили голодом в Африке
12:22
Теперь танцуй в инвалидном кресле: врачи спасают изувеченную Аниту Цой
12:04
За сутки в России выявили 18 856 новых случаев коронавируса
11:57
"Я бы не хотела жить": Хлебнувшая невзгод Ивлеева сбежала от семьи
11:54
В семье Кабаевой произошли серьезные изменения: Куда пропала?
11:49
Под Нижним Новгородом пропавшую девушку нашли прикованной наручниками в гараже
11:48
Известный актер о рухнувшем романе с Кориковой: Для нее это было очень неприятным открытием
11:11
Камбербэтч из сериала "Шерлок" ласкался с женой прямо на красной дорожке
10:50
В Новой Зеландии мужчина ранил ножом посетителей супермаркета
10:08
"Адски бесит": Бузова смачно врезала зазнавшейся Собчак
10:00
В Сочи из-за свалившегося на веранду дерева пострадали люди
09:51
Польша вводит чрезвычайное положение из-за провокаций режима Лукашенко
09:20
Интернет-мошенница из Иркутска выманила у ухажеров 1,5 миллиона рублей
09:13
"О боже!": резко изменившийся Петросян вызвал оторопь
08:58
Политолог Суздальцев заявил о "профессиональной подпольной войне" против Лукашенко
08:36
Голый и влажный: игры Галкина и Пугачевой записали на видео и показали народу
08:28
В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности
06:38
Вкуснейшая шаурма от Сергея Жукова: Способ приготовления
04:29
"Мерзкий стукачок": солисту "Непары" крепко врезали после откровенного признания
02:21
Фадеев день: народные приметы в православный праздник 3 сентября
00:46
Питт и Джоли решили начать все сначала
21:45
"Она мне не нужна": вскрылись слова молодого мужа об Азизе
21:37
Запад будет говорить с Лукашенко только об условиях его отставки – историк Фридман
21:08
Журналист Шарий о трехмиллиардном кредите Украине: Ходит по миру лох с протянутой рукой
20:35
"С бодуна": Криворотую Поргину смачно перекосило
20:32
Оставшаяся без горячих красавцев Собчак взвыла
19:50
Издевались и хотели отправить в монастырь: Ревва столкнулся с травлей
19:46
Москвич отсудил у полиции 9 миллионов рублей и моральную компенсацию
19:26
"Накрывает": Изнемогшая Кудрявцева ощутила последствия инсульта
19:15
"Взял ружье и ушел": к мужу известного режиссера нагрянула полиция
19:01
В Самаре нашли мертвым подозреваемого в насилии над детьми мужчину
18:56
Молодая жена Бондарчука оставила ребенка ради работы
18:36
"Бьется в конвульсиях": Цымбалюк-Романовская поплатилась за "старческий фаллос" Джигарханяна
18:33
"Я отфотошепленная старушка": привыкшая к оплеухам Орлова согласилась с нападками
18:20
Пытался говорить по-пацански: Онищенко высмеял наглое поведение Зеленского в США
18:08
В подмосковных Химках поймали получившего по почте наркотики мужчину
17:48
В Алтайском крае родители отправили ребенка в школу с положительным тестом на ковид
17:43
"Ты заслужил": Катя Лель публично заласкала голого красавца
17:18
"Да он придурок": новые подробности в скандале Шатунова и Разина
16:37
Дошел до ручки: почерневшего от горя мужа Заворотнюк не узнать
16:34
"Что ты сделала с собой? Одни кости": народ в ужасе от исхудавшей Снаткиной
16:28
Пробило грудь: порвавший с Малиновским Лазарев оказался на грани жизни и смерти
16:04
"Хотела помочь взрослым мужчинам": Проклову разнесли за защиту извращенцев
15:59
"Застукал и снял": Сломленная дочь певицы Кормухиной прячется от страха
15:46
"Крутой мальчишка получился" 10-месячный сын Стычкина и Сутуловой произвел фурор
15:26
Втершийся в доверие Хабенский побил престарелого Михалкова
15:03
"Выворачивание" зрителей наизнанку и особый грим для "убитых": как снимали сериал "Коса"
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Оприходовала старика": Шаляпин дал под дых спятившей Цымбалюк-Романовской
"Будто на похоронах авторитета": народ глумится над школьной линейкой у детей Пугачевой
Прокляну: плюнувший в Макееву бессовестный Малахов взбесил ее смазливого мужа
Являлась пьяной: Солист "Непары" смешал с грязью беспорядочную партнершу
В очках и в шапочке: в Сети появилось правдивое фото Ротару
Дошел до ручки: почерневшего от горя мужа Заворотнюк не узнать
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Сериалы
"Худой сдохнет": располневшую звезду "Интернов" морили голодом в Африке

"Худой сдохнет": располневшую звезду "Интернов" морили голодом в Африке

Актриса рассказала о пережитых трудностях.
прочитано 147 раз

Звезда сериала "Интерны" Светлана Пермякова приняла участие в съемках шоу "Звезды в Африке". На площадке проекта актрису и других отечественных знаменитостей морили голодом и заставляли проходить через сложные испытания.

ПО ТЕМЕ

Располневшая Пермякова из "Интернов" едва поместилась в кресле

Таких размеров нет: растолстевшую почти до трехзначного числа Пермякову из "Интернов" выпроводили из магазина

В личном микроблоге Пермякова призналась, что согласилась на участие в шоу не совсем понимая, что ее ждет. Артистка была уверена, что в Африке окунется в приключения, однако реальность оказалась далека от ее фантазий. К концу съемок, по словам звезды "Интернов", участникам приходилось в буквальном смысле выживать.

"Но это была жизнь, без прикрас, без удобств и прельщений", – рассказала Светлана. Самое сложное, по словам Пермяковой, — это остаться человеком, сохранить мораль, принципы и не разругаться со всеми.

Подписчики, рассматривая свежие фото звезды "Интернов" пришли к выводу, что она немного лукавит. Дескать, Пермякова приукрашивает ситуацию. "Шоу — это хорошо, но вы не похудели ни капельки. Так что выжить можно было легко😂(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – уколола Светлану подписчица.

Пермякова не растерялась. "🤣точно!) пока толстый сохнет-худой сдохнет!))😂", – с юмором ответила пользовательнице Сети актриса.

Напомним, Светлана Пермякова в последнее время, как утверждают СМИ, сильно прибавила в весе. Актриса не скрывает, что находится в перманентной борьбе за стройность.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Кадр из сериала "Интерны"
Автор: 3 сентября 2021, 12:33 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Я был совершенно охреневшим, полуадекватным, невыносимым": Стычкин откровенно о бурной молодости

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Втершийся в доверие Хабенский побил престарелого Михалкова

Россияне выразили свое отношение к артистам
Шоу-бизнес

Жигунов раскрыл детали встречи с Заворотнюк: Это ужас

Актер поведал грустную историю любви
Шоу-бизнес

"Да он придурок": новые подробности в скандале Шатунова и Разина

Артист продолжает исполнять запрещенные песни
Шоу-бизнес

"Старушка в бриллиантах": Бывший жених Бородиной грязно выпорол Орлову

В ведущую плюнули

Гороскоп

Гороскоп на сентябрь 2021 года
Гороскоп на неделю с 30 августа по 5 сентября 2021 года
В какие дни в 2022 году не стоит выходить из дома
Каким знакам зодиака лучше всего начать свое дело в 2022 году

Здоровье

За сутки в России выявили 18 856 новых случаев коронавируса
В Алтайском крае родители отправили ребенка в школу с положительным тестом на ковид
Назван лидирующий по числу заражений COVID-19 округ Подмосковья
Почти 19 тысяч человек заболели ковидом в России за сутки

Спорт

"Начало трясти": Аверина впала в истерику на Олимпиаде
"Шкодный такой": оголившийся Жулин всполошил россиян
Умер двукратный олимпийский чемпион по спортивной ходьбе
Стало известно о возвращении принца Гарри в Великобританию без жены и детей

Регионы

В Петербурге приезжий на спор выстрелил девушке в лицо
Под Нижним Новгородом пропавшую девушку нашли прикованной наручниками в гараже
В Сочи из-за свалившегося на веранду дерева пострадали люди
Интернет-мошенница из Иркутска выманила у ухажеров 1,5 миллиона рублей
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+