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Сериалы
Располневшая Пермякова из "Интернов" едва поместилась в кресле

Располневшая Пермякова из "Интернов" едва поместилась в кресле

Актрису Светлану Пермякову не узнали.
прочитано 615 раз

Звезда сериала "Интерны" Светлана Пермякова находится в вечной борьбе с лишними килограммами. Актриса то поправляется, то сбрасывает вес, то снова набирает. В войне за фигуру мечты 49-летняя знаменитость перепробовала массу средств.

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Накануне внешний вид звезды "Интернов" активно обсуждали в Сети. Поводом послужил фрагмент трансляции четвертьфинала высшей лиги КВН. Актрису заметили среди гостей в зрительном зале.

Поклонники не сразу узнали Светлану. По мнению обитателей Интернета, Пермякова набрала минимум 15 килограммов. Как отмечает издание "Комсомольская правда", звезда "Интернов" еле помещалась в кресле.

Отметим, ранее Светлана Пермякова признавалась, что лишний вес и связанные с ним проблемы очень беспокоят ее. Знаменитость понимает, что из-за ненужных кило рискует заработать болезни суставов, проблемы с сердцем и сахарный диабет.

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Публикация от Светлана Пермякова (@s_permyakova)

Дважды Пермяковой удавалось похудеть. По словам знаменитости, сбросить более 20 килограммов она так и не смогла. Светлана обращалась к специалистам. Для артистки даже разработали индивидуальную программу по снижению веса.

Как писали "Дни.ру", Светлана Пермякова теперь не может покупать одежду в любимом магазине. Как оказалось, бутик не продает наряды больших размеров.

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Кадр из сериала "Интерны" (2010-2017)
Автор: 12 июля 2021, 12:56 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
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Звезда "Интернов" пострашнела после разрыва с Тарасовой

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