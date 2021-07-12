Располневшая Пермякова из "Интернов" едва поместилась в кресле

Звезда сериала "Интерны" Светлана Пермякова находится в вечной борьбе с лишними килограммами. Актриса то поправляется, то сбрасывает вес, то снова набирает. В войне за фигуру мечты 49-летняя знаменитость перепробовала массу средств.
Накануне внешний вид звезды "Интернов" активно обсуждали в Сети. Поводом послужил фрагмент трансляции четвертьфинала высшей лиги КВН. Актрису заметили среди гостей в зрительном зале.
Поклонники не сразу узнали Светлану. По мнению обитателей Интернета, Пермякова набрала минимум 15 килограммов. Как отмечает издание "Комсомольская правда", звезда "Интернов" еле помещалась в кресле.
Отметим, ранее Светлана Пермякова признавалась, что лишний вес и связанные с ним проблемы очень беспокоят ее. Знаменитость понимает, что из-за ненужных кило рискует заработать болезни суставов, проблемы с сердцем и сахарный диабет.
Дважды Пермяковой удавалось похудеть. По словам знаменитости, сбросить более 20 килограммов она так и не смогла. Светлана обращалась к специалистам. Для артистки даже разработали индивидуальную программу по снижению веса.
Как писали "Дни.ру", Светлана Пермякова теперь не может покупать одежду в любимом магазине. Как оказалось, бутик не продает наряды больших размеров.
Популярные темы форума
Какие певцы вам не нравятся?
Ребёнок не слушается. Что делать?
Перенос мокрой зоны
Как вы относитесь к мотоциклистам?
Какое имя красивее?