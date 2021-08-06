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Сериалы
Опутанная трубками звезда "Кухни" сообщила о рождении сына

Опутанная трубками звезда "Кухни" сообщила о рождении сына

Мария Горбань показала кадры из больницы .
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Звезда сериала "Кухня" Мария Горбань вновь стала мамой. 34-летняя знаменитость родила сына. Мальчику дали необычное имя – Нилан.

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Малыш появился на свет 5 августа в одной из клиник Майами. Незадолго до родов Горбань уехала в США.

Судя по всему, Мария и ее кроха чувствуют себя замечательно. Актриса уже опубликовала фото из палаты в личном инстаграм-аккаунте. В кадре Горбань, опутанная трубками медицинских приборов, лежит на больничной койке, а на ее груди расположился крошечный Нилан.

Звезда "Кухни" не делала секрета из своей беременности. Мария с удовольствием рассказывала поклонником о самочувствии и демонстрировала то, как изменяется ее тело в ожидании ребенка. Так стало известно, что за девять месяцев Горбань набрала 16 килограммов.

Горбань уже получает поздравления от звездных друзей. "Машуня! Ура! 🤗♥️🤗♥️ Поздравляю!" – написала актрисе певица Вера Брежнева. "Машенька! Поздравляю, дорогая!! Счастье🎂❤️🙏🏼", – прислал несколько теплых слов артист Александр Ревва.

Как писали "Дни.ру", Мария Горбань замужем за оператором Кириллом Зоткиным. Влюбленные вместе уже давно, однако официально отношения зарегистрировали в начале 2021 года.

От первого брака с осветителем Олегом Филатовым у звезды сериала "Кухня" есть дочь Стефания. Скоро девочка отпразднует семилетие.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 6 августа 2021, 10:39 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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