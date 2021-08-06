Опутанная трубками звезда "Кухни" сообщила о рождении сына

Звезда сериала "Кухня" Мария Горбань вновь стала мамой. 34-летняя знаменитость родила сына. Мальчику дали необычное имя – Нилан.
Малыш появился на свет 5 августа в одной из клиник Майами. Незадолго до родов Горбань уехала в США.
Судя по всему, Мария и ее кроха чувствуют себя замечательно. Актриса уже опубликовала фото из палаты в личном инстаграм-аккаунте. В кадре Горбань, опутанная трубками медицинских приборов, лежит на больничной койке, а на ее груди расположился крошечный Нилан.
Звезда "Кухни" не делала секрета из своей беременности. Мария с удовольствием рассказывала поклонником о самочувствии и демонстрировала то, как изменяется ее тело в ожидании ребенка. Так стало известно, что за девять месяцев Горбань набрала 16 килограммов.
Горбань уже получает поздравления от звездных друзей. "Машуня! Ура! 🤗♥️🤗♥️ Поздравляю!" – написала актрисе певица Вера Брежнева. "Машенька! Поздравляю, дорогая!! Счастье🎂❤️🙏🏼", – прислал несколько теплых слов артист Александр Ревва.
Как писали "Дни.ру", Мария Горбань замужем за оператором Кириллом Зоткиным. Влюбленные вместе уже давно, однако официально отношения зарегистрировали в начале 2021 года.
От первого брака с осветителем Олегом Филатовым у звезды сериала "Кухня" есть дочь Стефания. Скоро девочка отпразднует семилетие.
Популярные темы форума
Санкции временно снимаются. Общайтесь.
Как правильно воспитать сына?
Начальник самоутверждается за счет сотрудников
Мама нарушает личное пространтство
завидую своей сестре
Эгрегор существует
Создаем собственный эгрегор
Новые границы Москвы
Big Ass Photos - Free Huge Butt <цензура>, Big Booty Pics