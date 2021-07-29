Беременная Горбань из "Кухни" показала выросшую до седьмого размера грудь

Звезда сериала "Кухня" совсем скоро вновь станет мамой. 34-летняя Мария Горбань находится на девятом месяце беременности.
В личном микроблоге знаменитость рассказала, какие изменения произошли с ее фигурой. По словам Горбань, она набрала 16 килограммов, а ее бюст увеличился до седьмого размера.
В подтверждение своих слов Мария опубликовала короткое видео, на котором она позирует в белье перед зеркалом. Звезда "Кухни" уверена, что не родит в ближайшее время.
Подписчики отметили, что Горбань мало прибавила в весе. Также пользователи Сети пытались по форме живота определить пол будущего малыша.
"Мальчик 💯 %)(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "девочка!!))", "девочка животик круглый. Мальчик овальный😂 100% инфа😂😂😂", "такой красивый живот бывает только в ожидании красивых принцесс", – спорят поклонники актрисы.
Напомним, на время декретного отпуска Мария Горбань улетела в США. Актриса будет рожать в американском перинатальном центре. Ранее знаменитость сообщила, что уже подписала с клиникой контракт.
Отметим, у звезды "Кухни" подрастает дочь Стефания. В сентябре девочке исполнится семь лет. Первенец появился в браке Марии Горбань с осветителем Олегом Филатовым. В начале этого, 2021 года актриса вышла замуж за оператора Кирилла Зоткина.
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