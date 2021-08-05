Мария Голубкина тремя словами отреагировала на новость о своем настоящем отце

Звезда сериалов "Откровения", "Ленинград" и других Мария Голубкина прокомментировала шумиху, которая поднялась вокруг ее персоны. Накануне экс-администратор "Москонцерта" Нина Федорова заявила, что настоящим отцом актрисы является Алексей Баталов. Об этом бывшая сотрудница культурного учреждения сообщила репортерам известного издания.
Новость о родственной связи Голубкиной и Баталова быстро стала резонансной. До этого момента поклонники считали, что отцом Марии является известный сценарист Николай Щербинский-Арсеньев.
Мария Голубкина ознакомилась с интервью Нины Федоровой. На информацию о возможном отцовстве Алексея Баталова она отреагировала всего тремя словами. "Вот это новость!" – написала Мария в личном "Инстаграм", приложив скриншот скандальной статьи.
Как писали "Дни.ру", мать Марии Голубкиной, звезда фильма "Гусарская баллада" Лариса Голубкина, от заявления Нины Федоровой пришла в ярость. 81-летняя знаменитость отметила, что с тех пор прошло почти полвека и давно пора закрыть этот вопрос. "Бредятина", – так охарактеризовала Голубкина-старшая информацию о своей любовной связи с Баталовым.
Отметим, Мария Голубкина считает своим отцом актера Андрея Миронова. Отчим воспитывал ее с ранних лет.
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