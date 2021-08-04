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Сериалы
Алексея Баталова назвали настоящим отцом Марии Голубкиной

Алексея Баталова назвали настоящим отцом Марии Голубкиной

Раскрыта тайна появления на свет известной актрисы Марии Голубкиной.
прочитано 1009 раз

Звезда фильма "Гусарская баллада" Лариса Голубкина в 1973 году родила дочь Марию. По слухам, артистка в тот момент состояла в незарегистрированном браке с Николаем Щербинским-Арсеньевым – известным сценаристом. Многие поклонники актрисы уверены, что Мария приходится Николаю Георгиевичу дочерью. Между тем сам сценарист эту родственную связь отрицает.

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 Мария Андреевна Голубкина

Мария Андреевна Голубкина Актриса

Тайну появления Марии Голубкиной на свет раскрыла Нина Федорова – бывший администратор "Москонцерта". По словам 75-летней женщины, которая много лет бок о бок работала со звездами советского кино, Лариса Голубкина родила от Алексея Баталова.

Мария Голубкина, как заметила Нина Федорова, унаследовала нос своего папы, звезды фильма "Москва слезам не верит". Кроме того, дочь Ларисы Ивановны очень похожа на отпрыска Алексея Владимировича от первого брака – Надежду.

Голубкина-старшая и Баталов были любовниками несколько лет. Знаменитости не скрывали этот роман. Более того, как утверждает бывшая сотрудница "Москонцерта", Алексей Владимирович вытребовал для Ларисы Ивановны роль в картине "Освобождение".

Щербинский-Арсеньев, между тем, никакого отношения к Голубкиной-младшей не имеет. В свое время сценарист по доброте душевной пустил пожить в свою пустующую квартиру беременную звезду "Гусарской баллады". Дескать, Николай Георгиевич пожалел Ларису Ивановну.

Отметим, что 1977 году Лариса Голубкина стала женой Андрея Миронова. Актер удочерил наследницу избранницы. Мария именно его считала и продолжает считать своим отцом.

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Мария Голубкина. Фото: Gennadii Usoev/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 4 августа 2021, 10:56 Источник: "Экспресс газета" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Голубкина с Ливановым вышли в свет вместе

комментарии

Ответить:

Гость819516
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а может от Папы Римского?
Гость818844
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Фейкомёты!!!!
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