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Чем сейчас занимается сыгравшая Зорайде в "Клоне" актриса Жандира Мартини

Чем сейчас занимается сыгравшая Зорайде в "Клоне" актриса Жандира Мартини

Недавно знаменитость отметила 76-летие.
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Бразильская актриса Жандира Мартини известна российскому зрителю благодаря роли добродушной, терпеливой и преданной помощнице Зорайде в сериале "Клон". Между тем ходят слухи, что в реальной жизни Мартини мало похожа на своего персонажа из теленовеллы. Актрису отличает жесткий и бескомпромиссный характер. Однажды Жандира призналась, что хотела бы стать более "человечной", такой же, как ее Зорайде. Себя знаменитость считает сложной личностью.

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У Жандиры Мартини высшее актерское образование. Она училась в вузе Сан-Паулу на отделении драмы. Жандира называет себя театральной актрисой. Сцене звезда "Клона" отдала 40 лет. Кроме того, Мартини оказала сильное влияние на театральную жизнь Бразилии, работая сценаристом.

Несколько месяцев назад 76-летняя актриса Жандира Мартини заявила о возвращении на сцену. Артистка восемь лет не появлялась перед зрителями, полностью посвятив себя авторскому труду и редкой работе на телевидении. Звезда "Клона" представила на суд общественности собственный спектакль под названием In Busca do Bonde Perdido. В рамках пьесы Мартини поразмышляла о жизни со смертельным недугом и неминуемом приближении смерти.

Что вдохновило Жандиру Мартини на написание такого мрачного текста – неизвестно. Детали личной жизни знаменитость тщательно скрывает. Уговорить знаменитость на интервью практически невозможно. Мартини недолюбливает журналистов и общается только с теми представителями СМИ, которых знает много лет. Соцсети знаменитость не ведет.

Известно, что звезда "Клона" более 20 лет назад стала женой коллеги по цеху Маркуса Вианна Карузо. В этом браке Жандира родила двух дочек, которые давно выросли и создали свои семьи.

С мужем Жандира Мартини познакомилась на съемках теленовеллы. Однажды Маркос Карузо, который тоже является автором, решил показать актрисе свой новый сценарий. Мартини в пух и прах раскритиковала детище коллеги по цеху, назвав его работу "дурной шуткой". Тем не менее Жандира согласилась помочь Маркусу довести его текст до ума. В процессе совместной работы между актерами вспыхнул роман, который привел их к алтарю.

Сегодня в творческой копилке Жандиры Мартини 29 киноработ. К сожалению, за более чем сорокалетнюю карьеру актриса ни разу не удостоилась главной роли на экране. Впрочем, у звезды "Клона" много других заслуг, за которые ее ценят коллеги и поклонники.

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Кадр youtube.com
Автор: 24 августа 2021, 16:04
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