"Вышла замуж за собаку": Бортич в свадебном платье показала несчастного жениха

Актриса Саша Бортич вызвала недоумение.

Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" принимает поздравления с бракосочетанием. В микроблоге 26-летней актрисы Саши Бортич появились снимки в свадебном платье. Знаменитость демонстрировала на камеру обручальное кольцо. Интересно, что позировала звезда ситкома не одна, а в компании милого пса в манишке и черной бабочке.

"Я сказала "да", но он был не очень-то счастлив", – подписала кадры звезда "Полицейского с Рублевки".

Коллеги по цеху и подписчики так до конца и не поняли, действительно ли Саша вышла замуж. Возможно, фото были сделаны ради шутки. В "Сторис" знаменитость опубликовала короткое видео, на котором она энергично отплясывает в подвенечном наряде. "Это я читаю поздравления с тем, что вышла замуж за собаку", – подписала ролик актриса, чем еще сильнее запутала поклонников.

Отметим, год назад Саша Бортич впервые стала мамой. Актриса родила сына предпринимателю Евгению Савельеву. Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" скрывала беременность. Фото с большим животом Бортич показала поклонникам только после появления малыша. До сих пор точно не известно, состоят ли Саша и Евгений в официальном браке.

Отметим, Саша Бортич была женой рэп-исполнителя Вячеслава Воронцова, известного под псевдонимом Мазза. Знаменитости расписались в 2016 году и прожили вместе менее года.