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Сериалы
Невозможно с этим жить: Бурунов рассказал о страшном отчаянии и злоупотреблении алкоголем

Невозможно с этим жить: Бурунов рассказал о страшном отчаянии и злоупотреблении алкоголем

Актер Сергей Бурунов рассказал о сложном жизненном периоде.
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Актер Сергей Бурунов рассказал, что в его творческой биографии был застойный период. Несколько лет артист не выходил на сцену и не снимался. Спасала оставшегося не у дел Бурунова работа в озвучке кино и мультфильмов.

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Сергей Александрович Бурунов актер

"У меня был период страшного отчаяния. Когда не было ничего. Когда деньги заканчивались", – рассказал артист.

Сергей был разочарован в профессии. Бурунов даже подумывал сменить сферу деятельности. По признанию артиста, в состоянии "пустоты и тишины" он находился без малого два года – с 2013 до 2015 год. Знаменитость не скрывает, что в какой-то момент стала злоупотреблять алкоголем. Бурунов рисковал спиться. Спасательным кругом для знаменитости стали съемки сериала "Полицейский с Рублевки".

"Все было. Куролесил немножко. В какой-то момент невозможно было с этим жить каждый день. У меня не осталось ничего вообще. Антрепризы у меня не было, я не вел корпоративы. Все. Да, я там побывал, такой адок у меня был личный мой", – рассказал актер.

У Сергея часто возникают мысли о том, что он напрасно выбрал актерскую стезю. Сомнения грызут Бурунова и сегодня. "В театральном институте мне все четыре года говорили, что со мной что-то не так", – вспомнила знаменитость. Мастер курса прямо заявлял Сергею, что не видит его в профессии. "Иногда смотрю на себя в зеркало: "Может смириться?". И начинаю мириться потихонечку с этим. Смотрю на себя в зеркало и понимаю, что может они были и правы", – поделилась звезда сериала "Полицейский с Рублевки".

Бурунов признался также, что недоволен собственной внешностью. Артист считает, что ему надо привести тело в форму. Сергей считает, что набирает вес из-за психологических проблем. "Я не ем много", - уверил артист.

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Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 6 июля 2021, 11:56 Источник: Ютуб-канал " ЭМПАТИЯ МАНУЧИ" ✓ Надежный источник
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