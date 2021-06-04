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"Очень трудно": у исхудавшей после развода Кабо новое увлечение

"Очень трудно": у исхудавшей после развода Кабо новое увлечение

Актриса Ольга Кабо ведет активный образ жизни.
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Актриса Ольга Кабо недавно пережила сложный развод. Расторжение брака сопровождалось нервотрепкой из-за раздела имущества. Чтобы восстановить потерянные в судах силы, артистка отправилась в оздоровительный центр в Подмосковье.

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Кроме того, Кабо открыла для себя новое увлечение – антигравити-йогу. Это относительно новое направление фитнеса, которое объединяет в себе практики йоги и элементы акробатической гимнастики. Ольга уже показала кадры из спортивного зала. На опубликованных в "Инстаграм" снимках артистка висит вниз головой на спускающихся с потолка полотнах.

Ольга Кабо призналась, что в эту опасную авантюру ее втянула актриса Алика Смехова. Последняя, как отметила Ольга, давно увлекается этим направление фитнеса.

Артистка не стала скрывать, что первая тренировка была не очень удачной. Занятие требует отличной растяжки и силы рук. "Чувствовала себя обезьянкой на лиане! Очень трудно", – поведала знаменитость. Впрочем, общее впечатления от упражнений, как заметила Кабо, было приятным. Артистка продолжит самосовершенствоваться в этом направлении.

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Публикация от Ольга Кабо (@kabo_olga)

В Сети отметили, что после развода с предпринимателем Николаем Разгуляевым артистка сильно похудела. "Не бережете Вы себя, Ольга Игоревна", – тревожатся за знаменитость поклонники. "Наоборот! Движение – жизнь!" – успокоила фанатов Ольга Кабо.

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Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 4 июня 2021, 11:43 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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