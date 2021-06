Никогда не видела: Сара Джессика Паркер из "Секса в большом городе" повергла в шок признанием

Звезда культового ситкома Сара Джессика Паркер удивила поклонников.

Сериал "Секс в большом городе" выходил на экраны с 1998 по 2004 год. После закрытия проект получил продолжение в виде двух полнометражных фильмов. Одну из главных ролей в картине сыграла актриса Сара Джессика Паркер. Она воплотила в жизнь образ журналистки и писательницы Кэрри Брэдшоу – признанной иконой стиля.

Совсем скоро Сара Джессика Паркер вновь вернется к образу любительницы туфель от Маноло Бланик и Джимми Чу. Уже этим летом стартуют съемки продолжения культовой теленовеллы, которое носит название "And Just Like That".

В свежем интервью Паркер призналась, что счастлива вновь перевоплотиться в Кэрри. Между тем, знаменитость отметила, что никогда не видела свою героиню на экране. Более того, Сара не смотрела ни одного эпизода "Секса в большом городе".

Как оказалось, артистка спешит переключить канал, когда натыкается на шоу со своим участием. "Я смотрю тонны телепередач, но никогда не смотрю ничего из того, в чем снималась", – шокировала признанием знаменитость.

Также Сара Джессика Паркер отметила, что "Секс в большом городе" остается актуальным и сегодня, ходя после премьеры картины прошло более 20 лет. "Я думаю, что на самом деле это просто история о дружбе, поиске любви и поиске дома", – рассудила знаменитость.