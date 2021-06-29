"Патриота родит": беременная Горбань внезапно сбежала из России

Недавно стало известно, что актриса решила рожать второго ребенка не в России. Накануне она прибыла в Майами.

В США дива намерена подписать контракт с одной из клиник. Врачи будут наблюдать за знаменитостью, а через несколько недель она должна стать мамой во второй раз. Возможно, артистка уже выбрала медицинского работника, который будет принимать у нее роды, но об этом она пока умалчивает. Известно, что Мария поселилась в квартире с роскошным видом на побережье. Красивый пейзаж она уже продемонстрировала поклонникам на последнем видео.

Некоторые тут же принялись желать Марии Горбань хорошего отдыха, но она предпочитает другую формулировку. Актриса посмеялась и отметила, что пока ей стоит желать только легких родов. Ради того, чтобы уехать в Америку, диве пришлось покинуть свой особняк, который сейчас находится на этапе строительства.

Пользователи Сети не совсем довольны ситуацией. Многие не понимают, по какой причине многие знаменитости стремятся родить именно в США. Они полагают, что качественную медицинскую помощь могут оказать и отечественные врачи, а все это лишь попытка продемонстрировать свой уровень достатка.

"А что в России не рожается?", "Пока восхищаются другой страной, жить нормально не будем", "А почему нельзя рожать в России...все летят в Майами", "Патриота рожает", "Что же вас всех несет! Дома посидели бы", "В России не хуже рожать", – возмутились поклонники.

