"Умираю!": появившаяся в платке Горбань довела россиян до слез

В этом году звезда вышла замуж. Однако только сейчас она показала главные кадры.

Известный звездный видеограф снял для дивы и ее семьи черно-белый фильм. Артистка пока опубликовала лишь небольшой отрывок из него, но пообещала подписчикам показать весь ролик. "Нет ничего важнее между двумя людьми, чем желание быть вместе", – подписала публикацию знаменитость.

Звезда "Кухни" указала, что это лишь их с возлюбленным день. На кадрах Мария Горбань готовится к церемонии. Вместо фаты на ее голове белый платок. Для важного события дива выбрала светлое платье и босоножки на каблуках. Свою дочь она одела также: пышное белое платье c рукавами-фонариками и небольшой платок. Перед тем, как Мария сказала заветное "да", новобрачные нежно взяли маленькую Стефанию за руки с двух сторон.

Ролик произвел фурор в Сети. Многие отметили, что это самое трогательное видео подобного толка, из всех, что они видели. Поклонники восхитились искренностью и теплотой, исходящей от записи.

"Боже, Маша, просто до слез! Какие вы", "Как трогательно! Счастья Вашей семье", "Очень нежная история", "Как же красиво и по-настоящему", "Умираю от умиления!, Как же красиво и тепло! Счастья", "Прекрасная, трогательная Мари", "Обожаю вашу пару! Будьте самыми счастливыми", "Любви вам бесконечной", "Семейного Вам счастья длинною в жизнь! Обожаю", "Вы просто самые! Какие кадры", – писали комментаторы.

