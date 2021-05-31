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Сериалы
"Надеюсь, разберутся": заболевший ковидом звезда "Улиц разбитых фонарей" Селин заговорил о смерти и завещании

"Надеюсь, разберутся": заболевший ковидом звезда "Улиц разбитых фонарей" Селин заговорил о смерти и завещании

Сергей Селин недавно переболел коронавирусом, но ему удалось перенести болезнь довольно легко.
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Совсем недавно знаменитый актер отметил свое 60-летие. В этом возрасте артист является отцом взрослого сына от первого брака и двоих маленьких детей, которые родила мужчине уже вторая супруга. Несмотря на обилие наследников, Сергей Селин еще не составил завещание, так как чувствует, что еще рано.

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Недавно артист заразился ковидом, но узнал об этом, только сдав тест. Характерных для этой болезни симптомов у мужчины не было, поэтому никакого страха не возникло. После болезни у актера продолжают сохраняться в крови антитела, что, по его мнению, говорит о крепком иммунитете. Хорошое здоровье позволяет Селину пока не думать о завещании. К тому же, мужчина уверен, что, "когда все случится", его наследники не будут ругаться и разберутся мирно. Впрочем, он не отказывается им помочь и еще подумает о документах.

Во время пандемии Сергей Селин не жаловался на отсутствие доходов, как многие другие артисты. Дукалис содержал молодую семью, благодаря накоплениям, которые ему удалось сделать ранее. Однако мужчина признался "Собеседнику", что в то время стал чаще поднимать себе настроение горячительным. Теперь, когда у актера снова много работы, времени на это уже нет.

Ранее "Дни.ру" также писали о том, что пандемия разобщила актера с друзьями – многих из них Серегей Селин видит очень редко.

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Фото: Anton Belitsky/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 31 мая 2021, 22:16 Источник: Собеседник ✓ Надежный источник

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