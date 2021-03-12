"Многих уже и не хочу видеть": звезда "Улиц разбитых фонарей" Селин отказался от пышного юбилея

12 марта отмечает юбилей актер сериала "Улицы разбитых фонарей". Сергею Селину исполняется 60 лет.

Устраивать пышное торжество знаменитость не собирается. Сергей Селин признался, что не хочет делать из собственного дня рождения "обязаловку". Актер сериала "Улицы разбитых фонарей" работает сам на себя, поэтому нужды устраивать праздник, чтобы угодить, например, начальству у него нет.

У Сергея Селина успешный арендный бизнес, который позволяет ему быть финансово независимым. По словам актера, сегодня он живет для себя и семьи. С возрастом знаменитость поняла, что ближе родных никого нет.

Актер сериала "Улицы разбитых фонарей" отметил также, что ограничения, связанные с пандемией коронавируса, разобщили его с друзьями. Сергей все реже встречается с приятелями.

"И, скажу честно, многих уже и не хочу видеть, как и меня, наверное", – добавил актер.

Селин поведал, что 50-летие он отмечал с помпой. Тогда актер хорошо повеселился в компании друзей. Праздник был таким чудесным, что артист вот уже десять лет вспоминает о нем.

День 60-летия Сергей Селин встретил на Мальдивах, куда уехал вместе с семьей. Поездку на курорт актеру подарила жена.

Звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" вернется в Москву 20 марта ночью. Уже на следующее утро знаменитость отправится на съемки нового проекта. Селин отметил, что испытывает сильную тягу к работе.