Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей недели

Эксперт Удафович о причинах отставки сына Лукашенко с прежнего поста: Отказался действовать "без тормозов"
Секс в прямом эфире: Малахов отвесил оплеуху матери Королевой за вранье об измене
Политолог Усов обратился к белорусской оппозиции: Не нужно кормить общество иллюзиями
Садальский плюнул в Первый канал: Уберите бездарность
партнеры
Пятница
12 марта
Лента новостей
13:55
Муцениеце вывели на чистую воду после слухов о романе с женатым: Воздыхатель есть
13:50
Айза Долматова вышла в свет без нижнего белья
13:48
Я бы их всех уничтожила: бисексуальная Литвинова раскрыла правду об отношении к однополой любви
13:16
"Все было так обостренно": Зудина раскрыла причины побега сына из театра Табакова
13:15
"Как же это мерзко": Юлия Пересильд вышла из себя из-за лживых слов
13:12
"Деньги он потратил": известный артист выпросил средства у друзей на похороны живых близких
13:11
Теперь можно и в "Тик-Ток": молодящаяся 61-летняя Гузеева произвела фурор
13:11
Крупный пожар в Самаре сняли на видео
12:46
Умер основатель компьютерной фирмы "Бука"
12:34
"Не была влюблена в Олега Павловича": Зудина призналась в чувствах к сыну Табакова
12:27
"Многих уже и не хочу видеть": звезда "Улиц разбитых фонарей" Селин отказался от пышного юбилея
12:04
СМИ: "Подозрительно бедных" россиян лишат выплат на детей
12:01
Есть жертвы: уходящий от погони водитель врезался в ТЦ
11:55
Разведенная Асмус сделала заявление о следующем ребенке
11:45
Елена Ксенофонтова публично попросила прощения у особенного сына
11:40
"Очень симпатичный мужик": Муцениеце сделала заявление о романе с прославленным режиссером
11:14
Свердловский суд запретил двум бабушкам ругаться
11:11
"Злодейка – это всего лишь образ": друг откровенно о недостатках и муже Алферовой
11:09
"Зашел в ванную и умер": Зудина сообщила о трагедии
11:07
"Мы были сестры": Винер-Усманова "слила" секретные данные о семье Кабаевой
11:04
Суточный прирост заразившихся коронавирусом в России составил 9,7 тысячи
11:01
В Петербурге собак тренируют искать расчлененные тела
11:00
Красивая пара: венчанного Дюжева засняли в объятиях Воробей
10:59
Успешный бизнесмен Селин из "Улиц разбитых фонарей" сбежал на Мальдивы с семьей
10:55
Ребенка жестоко избили собственная мать и бабушка
10:50
Под Москвой поймали серийную похитительницу техники
10:37
Удар в спину: мать Аршавина добивает тяжелобольную экс-невестку
10:16
Появились данные о повышении социальных выплат с 1 апреля: кого из россиян коснется
10:07
"Не могла дышать": оскорбленную Елизавету II изобразили в неприглядном виде после грязного скандала с Маркл
09:47
"Происходят какие-то процессы брожения": эксперт Карбалевич о перестановках в силовых структурах Белоруссии
09:46
На Сахалине драка школьников переросла в поножовщину
09:36
В Приморье анонимное письмо вывело полицию на труп в подвале
09:28
"Не хочу": Авербух откровенно об интимных моментах Арзамасовой
09:11
Дочь Елены Воробей удивила россиян внешним видом
09:10
В Анапе загорелся жилой дом
08:51
"Вульгарная, нечесаная, пошлая": раскрыты скандальные детали популярности Пугачевой
08:40
При пожаре в Москве спасли пять человек
08:29
В России повысились цены на продукты
08:14
На дороге под Кемеровом перевернулась машина
06:10
Стало известно об уходе Гузеевой
06:04
Жена Диброва своим видом взбаламутила россиян
04:03
"Старик Хоттабыч": как создавался любимый фильм советских детей
02:01
Непростая судьба Любови Полищук
23:58
"Придется гнать": Украина стягивает войска к границе с Крымом
21:33
За счет налогоплательщиков: Байден ввел бесплатную смену пола для американских военных
21:17
Одинокая Бузова предложила Киркорову съехаться
20:48
Пописала, а штаны забыла надеть: известная певица возмутила омерзительной голой выходкой
20:35
"Непередаваемые ощущения": замешанный в гей-скандале Лазарев показал развлечения с парнем
20:11
Бузова объявила о неспособности иметь детей
19:51
Участница "Евровидения" Manizha вызвала у россиян рвотные позывы: Блевань
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Еще могу стать матерью": Цымбалюк-Романовская заговорила о детях от Джигарханяна
Политолог Карбалевич о белорусских силовиках: Уже ходят по балконам и ищут "неправильную расцветку" белья
"На "Евровидение" от России снова поедет Билан!": сенсационное заявление Рудковской
Бузова объявила о неспособности иметь детей
"Куплю квартиру тебе!": известный актер отбивает Калашникову у жениха
Малышева одобрила решение сбежавших из России в США сыновей
Сериалы
"Многих уже и не хочу видеть": звезда "Улиц разбитых фонарей" Селин отказался от пышного юбилея

"Многих уже и не хочу видеть": звезда "Улиц разбитых фонарей" Селин отказался от пышного юбилея

12 марта отмечает юбилей актер сериала "Улицы разбитых фонарей". Сергею Селину исполняется 60 лет.
прочитано 261 раз

Устраивать пышное торжество знаменитость не собирается. Сергей Селин признался, что не хочет делать из собственного дня рождения "обязаловку". Актер сериала "Улицы разбитых фонарей" работает сам на себя, поэтому нужды устраивать праздник, чтобы угодить, например, начальству у него нет.

ПО ТЕМЕ

Успешный бизнесмен Селин из "Улиц разбитых фонарей" сбежал на Мальдивы с семьей

У Сергея Селина успешный арендный бизнес, который позволяет ему быть финансово независимым. По словам актера, сегодня он живет для себя и семьи. С возрастом знаменитость поняла, что ближе родных никого нет.

Актер сериала "Улицы разбитых фонарей" отметил также, что ограничения, связанные с пандемией коронавируса, разобщили его с друзьями. Сергей все реже встречается с приятелями.

"И, скажу честно, многих уже и не хочу видеть, как и меня, наверное", – добавил актер.

Селин поведал, что 50-летие он отмечал с помпой. Тогда актер хорошо повеселился в компании друзей. Праздник был таким чудесным, что артист вот уже десять лет вспоминает о нем.

День 60-летия Сергей Селин встретил на Мальдивах, куда уехал вместе с семьей. Поездку на курорт актеру подарила жена.

Звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" вернется в Москву 20 марта ночью. Уже на следующее утро знаменитость отправится на съемки нового проекта. Селин отметил, что испытывает сильную тягу к работе.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Сергей Селин. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 12 марта 2021, 12:27 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сериалы от Netflix: что смотреть с детьми

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Не хочу": Авербух откровенно об интимных моментах Арзамасовой

Они нашли общую энергию
Шоу-бизнес

"Зашел в ванную и умер": Зудина сообщила о трагедии

Актриса рассказала о смерти близкого человека
Шоу-бизнес

"Не была влюблена в Олега Павловича": Зудина призналась в чувствах к сыну Табакова

Она увлеклась им после фильма

Шоу-бизнес

Жена Диброва своим видом взбаламутила россиян

Девушка показала себя без косметики

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 8 по 14 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года
Гороскоп на март 2021 года
Астролог предупредил о последствиях ретроградного Меркурия

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+