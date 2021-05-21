"Я – Маша Селина!": наследница знаменитого актера ошарашила громким заявлением

"Я думаю, моя фамилия им только помогает, – считает Селин. – Хотя... Помню как привел свою трехлетнюю дочь в детский сад. Она стала посреди группы и громко сказала: "Здравствуйте! Я Маша Селина!" После этого собрался даже некий педсовет! Хотя ничего страшного не было – девочка просто знала свое имя. Тем более, мои дети не из горделивых и на вопрос о том, кем работает их папа. отвечают: "Папа работает папой!"
Старший сын актер окончил в 2010 году Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, где учился на Факультете экономики и менеджмента. "Это был его выбор, – уверяет Селин. – Я ему и не предлагал идти в актеры, и он сам активно этому противился, не хотел. Говорил, что хватит одного актер в семье".
От старшего сына у Селина есть внук Николоз. Конечно, знаменитость его любит балует! "Он у меня наполовину грузин, – пояснил актер. – Они скоро летят в Грузию и я подарил ему валюту для путешествия".
А вот про завещание Селин пока не думает. "Мне кажется, дети и так разберутся потом, несмотря на то что они от разных жен, – улыбается актер. – Ну или я им помогу разобраться".
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