"Любит разврат": разведенного Деревянко засняли с петушком в борделе для молодых мальчиков

В России стартовали съемки первого отечественного сериала в стиле киберпанк "Даркнет". Восьмисерийный проект IVI Originals — антиутопия об обществе будущего, где люди в буквальном смысле живут в двух вселенных: реальной и виртуальной. Переключаться между мирами практически так же просто, как поменять язык на раскладке ноутбука.
Павел Деревянко в этом многообещающем проекте играет циничного хозяина борделя Хука, который создал в даркнете царство насилия и разврата и полностью его контролирует. Он любит повеселиться, только развлечения предпочитает запретные и порочные.
"Мой эксцентричный и веселый Хук любит жизнь и яркие краски. Чего стоит один его образ: голубые глаза, золотые волосы, яркая одежда и леденец "Петушок", с которым он никогда не расстается! – говорит Деревянко.
"Хук любит свою работу и место, где все это происходит, — бордель "Неверленд", – продолжает Павел. – Туда приводят молодых мальчиков и девочек. Они закованы в цепи, словно рабы. Хук имеет над ними полную власть, а клиенты борделя могут делать с ними, что захотят. А еще он любит разврат".
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