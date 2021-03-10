"Любит разврат": разведенного Деревянко засняли с петушком в борделе для молодых мальчиков

44-летний актер Павел Деревянко состоял в отношениях с Дарьей Мясищевой, у него есть две дочери. Но все равно время от времени начинают гулять слухи о гомосексуальных пристрастиях звезды. Павел устал отнекиваться! Но, судя по всему, скоро снова появится повод приписать актеру увлечения мальчиками.

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