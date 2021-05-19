"Мерзость, грязь и пошлость": Певцов бросил камень в огород Малахова и Борисова

Дмитрий Певцов раскритиковал отечественное телевидение. Артист уверен, что некоторые программы наносят вред.

Звезда сериала "Бандитский Петербург 2: Адвокат" выступает против скандальных ток-шоу на российском телевидении. Дмитрий Певцов считает, что культурный уровень населения не сильно, но все же зависит о качества программ на ТВ.

По словам актера, отечественные телевизионщики финансово зависят от "друзей из Европы", которые и предоставляют им рейтинговые форматы передач. Эти шоу "дебилизируют население". Чиновники и руководители отечественных каналов даже не пытаются оградить людей от "мерзости, грязи и пошлости", что льется с экранов.

Отметим, самые известные в нашей стране скандальные ток-шоу – "Пусть говорят" на Первом канале, ведущим которой выступает Дмитрий Борисов, а также "Прямой эфир" шоумена Андрея Малахова, что на "России 1". Программы являются калькой американского проекта телеведущей Опры Уинфри и "Шоу Джерри Спрингера". Критикой современных шоу Певцов бросил камень в огород Малахова и Борисова.

Впрочем, звезда "Бандитского Петербурга" считает, что не все программы на отечественном телевидении приносят вред. Дмитрий Певцов похвалил шоу Владимира Соловьева, а также передачу режиссера Никиты Михалкова "Бесогон". Актер считает, что российское ТВ должно пополниться развивающими проектами, например, историческими.

Певцов отметил также, что в современном театре тоже множество проблем. "Можно получить информацию даже более мерзкую, грязную, пошлую и опасную, чем с телевизионного экрана", – сказал Дмитрий.