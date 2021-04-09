Не смогла увернуться: коллега по сериалу "Угрюм-река" ударил Пересильд

Юлия Пересильд рассказала о работе в сериале "Угрюм-река". На площадке актриса получила удар от коллеги по цеху.

По словам Пересильд, в тот день творческий коллектив теленовеллы трудился в спешке. Группа потратила много времени на подготовку к съемкам – приходилось раскатывать по земле искусственный снег. Когда день начал уходить, режиссер сериала "Угрюм-река" Юрий Мороз занервничал. Кинодеятель решил снимать без репетиций.

Режиссер приказал актрисе Юлии Пересильд, играющей Анфису Козыреву, стоять и ждать, когда к ней со спины приблизится скачущий на коне актер Александр Горбатов с нагайкой в руках. "Ты просто лицо убирай, чтобы по лицу не попало", – предостерег артистку Мороз.

Услышав стук копыт, Юлия обернулась. Она увидела, что прямо на нее несется огромный черный конь, а на нем Горбатов, широко размахивающий плетью. "Я понимаю, что Саша не видит меня – у него маска на лице. И у него нагайка…" – вспомнила Пересильд.

Актриса испугалась и попыталась закрыть голову руками, но увернуться от удара не смогла. По словам Пересильд, было больно, но в тот момент она думала только о том, как выглядит в кадре. "А еще же камера снимает. Думаю: "Господи, только бы не второй подборок", – добавила звезда сериала "Угрюм-река".

Артистка рассказала также, что ее работу в картине Юрия Мороза не раскритиковал только ленивый. Как заметила Юлия Пересильд, по ней в Сети "прошлись катком".