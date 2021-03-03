Олеся Судзиловская оказалась на грани из-за криминального эпизода

Звезда кино и сериалов рассказала, как много лет назад негодяй воспользовался ее доверчивостью. Актриса Олеся Судзиловская в правоохранительные органы заявлять не стала.

По словам знаменитости, когда ей было не больше 17 лет, с ней произошла неприятная история. Артистка оказалась, как она сама считает, "на грани".

Олеся Судзиловская с детства усвоила от родителей, что на просьбы о помощи надо всегда откликаться. Однажды знаменитость совершила большую ошибку, согласившись посодействовать человеку, у которого были дурные намерения. Звезда кино и сериалов отметила, что была слишком молода и неопытна, чтобы распознать опасность.

"Доверилась и пошла за тем, кто вовлек меня в историю, которую можно назвать криминальной", – поведала Судзиловская в свежем интервью. Артистка не стала раскрывать подробности произошедшего, между тем сообщила, что заявлять на обидчика не стала.

Спустя годы переживания из-за случившегося привели Олесю Судзиловскую к психологу. Актриса отработала травмирующие воспоминания со специалистом.

Артистка отметила, что была отзывчивой с ранних лет. Будучи ребенком, она постоянно переводила незнакомых бабушек через дорогу. Одноклассники смеялись над Олесей, однако относились к ее поступкам с уважением. Судзиловская отметила, что раньше добрые дела были не в моде, сейчас ситуация значительно улучшилась.

Олеся Судзиловская добавила, что с ранних лет научила сыновей главным принципам безопасности. Детям знаменитость объясняла, что с незнакомцами на улице нельзя разговаривать, брать у них что-либо, куда-либо с ними идти.