"Муж стоял под окнами": Васильева 13 лет спала с известным режиссером ради ролей

Звезда театра и кино рассказала о многолетнем романе с режиссером Валентином Плучеком. Татьяна Васильева не скрывает, что решилась на эту связь ради ролей.

Актриса и режиссер были в отношениях 13 лет. Влюбленный Валентин Николаевич давал протеже главные роли практически в каждом своем спектакле. Татьяна Васильева благодарна мэтру за такое внимание.

По словам знаменитости, противиться этим отношениям было бы глупо. «Как можно не отблагодарить его так, как ему будет приятно?» – отметила 74-летнняя Татьяна Григорьевна. Васильевой очень нравился режиссер, время, проведенное с ним, она называет великолепным.

Актриса не скрывает, что решилась на отношения с Плучеком ради карьеры. Васильева отметила, что многие ее коллеги по цеху, зачастую очень талантливые, не могут пойти на подобное, поэтому остаются в тени. «Чего тут ломаться?» – рассуждает звезда театра и кино. Татьяна Григорьевна уверена: сегодня, чтобы состоятся, мало одного актерского дарования. Время идет слишком быстро и надо многое успеть. «Если бы это был не Плучек… Я не знаю, каким бы я путем пошла», – сказала Васильева.

О любовной связи Татьяны Васильевой и Валентина Плучека знали все в театре. Роман не был тайной и для тогдашнего мужа артистки Георгия Мартиросяна.

«Стоял под окнами. Он мог себя повести иначе, но он повел себя так, как повел. И развелись мы не из-за Плучека уж точно. Это потом он говорил, что стоял под окнами театра. И, когда выключался свет, он бежал домой ждать меня. Весь театр знал», – поведала знаменитость.

Роман режиссера и актрисы закончился увольнением последней из театра. Плучек ревновал Васильеву к мужу. Кроме того, артистка родила детей и стала уделять им много внимания. Валентин Николаевич, в свою очередь, считал, что у актрис не должно быть отпрысков. Впрочем, Татьяна Григорьевна была готова родить от режиссера, но тот в силу возраста детей иметь не мог.