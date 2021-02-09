Равшана Куркова о тощих ногах и травле: Надевала три пары колготок даже в жару

Актриса стала гостьей свежего выпуска шоу Первого канала "Вечерний Ургант". В рамках программы Равшана Куркова сообщила, что в юные годы столкнулась с буллингом.
В 12 лет Куркова впервые снялась в кино. Равшане досталась роль в фильме "Долина папоротников". На премьеру актриса пригласила одноклассников, которые, просмотрев картину, объявили ей бойкот. С Курковой перестали разговаривать, ребята старательно делали вид, что ее не существует. Юной артистке пришлось перейти в другое учебное заведение.
По словам Равшаны, в подростковом возрасте она была далеко не красавица. "Я была такая нескладеха, как "Чупа-чупс", – поделилась актриса. У Курковой была большая голова и тоненькое тельце. Артистка комплексовала из-за внешности. Стесняясь тощих ног, она надевала по три пары колготок даже в сорокоградусную жару. "Чтобы ноги казались чуть потолще", – поведала звезда кино.
Окончив школу Куркова улетела в Москву. Российская столица прохладно встретила Равшану. Артистка не скрывает, что долгое время была вынуждена буквально выживать. Чтобы заработать, девушка выгуливала чужих собак. Артистка добавила, что в 19 лет была очень смелой. Сегодня на подобное Равшана не решилась бы.
Популярность Равшане Курковой принес сериал "Барвиха". Артистка снималась в теленовелле в 29 лет.
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