Звезда "Склифосовского" о разногласиях с Авериным: Покрикиваем друг на друга

Сейчас киношники снимают девятый сезон теленовеллы, поэтому Якунина и Аверин вновь бок о бок трудятся на площадке. "Максим всю жизнь называет меня Нюра", – поведала актриса сериала "Склифосовский".
По словам Якуниной, она никогда не обижается на Аверина. Знаменитости так давно знакомы, что могут обо всем говорить откровенно.
Артистка сравнила многолетнюю дружбу с семейной жизнью. С партнером нельзя постоянно находиться в состоянии войны, иначе можно надоесть ему до чертиков. Безусловно, иногда между Анной и Максимом возникают разногласия, но они быстро сходят на нет. "Конечно, покрикиваем друг на друга, потом миримся", – рассказала Якунина в свежем интервью.
Анна добавила, что творческий коллектив сериала "Склифосовский" сплотился за годы совместного труда. В перерывах между дублями артисты откровенно обсуждают вопросы личной жизни. Дни рождения группа отмечает прямо на съемочной площадке.
Анне Якуниной часто предлагают играть героинь, которые намного моложе ее самой. По словам артистки, она комфортно чувствует себя в таких ролях. Актриса не молодится специально. Звезда сериала "Склифосовский, как и любая женщина, следит за фигурой и периодически посещает косметолога.
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