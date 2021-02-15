Полностью не разделись: Гришаева о моменте в постели с Олешко

За почти 30-летнюю карьеру актриса всего единожды согласилась на участие в постельной сцене. Нонна Гришаева снималась в картине "Мужчина с гарантией". Лента увидела свет в 2012 году.
По словам артистки, она сделала исключение для этого фильма потому, что ее партнером был Александр Олешко. Нонна и Александр очень дружны в реальной жизни.
"Это единственный человек, с которым я могу спокойно лечь в постель", – заметила Гришаева.
Актриса отметила, что во время съемок интимной сцены она и Олешко не могли сдержать смех. Обстановка была довольно целомудренна, артистам даже не пришлось полностью раздеваться.
Нонна Гришаева подчеркнула, что ни с кем другим сниматься в пикантных кадрах она не соглашалась. В последние годы артистке не предлагают откровенные роли. Этому факту знаменитость несказанно рада. 49-летняя Гришаева считает, что уже вышла из того возраста, когда подобное было бы возможно.
Как писали "Дни.ру", Нонна Гришаева замужем за режиссером и актером Александром Нестеровым. По словам актрисы, с супругом она находится в постоянном "сотворчестве". Нестеров самый главный критик для знаменитости. Артистка прислушивается к советам избранника, но всегда с ним спорит.
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