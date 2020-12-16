Страшная авария поставила крест на браке звезды российских сериалов

В прошлом году актер и его мать Галина Сергеевна попали в аварию. Марк Горонок и его родительница получили серьезные травмы.
После ДТП артист не мог работать: был вынужден помогать матери, которой потребовалось несколько операций. В непростой для Марка момент его отношения с супругой дали трещину. Горонок решил расторгнуть брак.
По словам актера, сохранить дружеские отношения с женой он не смог. Избранница не дает Марку встречаться с дочерью. Знаменитости даже не позволяют вручить наследнице новогодний подарок.
Как заметил артист, его пока еще жена очень зла и планирует делить имущество. Горонок потерял стабильный заработок, из-за пандемии коронавирусной инфекции он не может устроиться по профессии, пока трудится в другой сфере.
"Жена считает, что осталась на втором плане, хотя это совсем не так", – сказал актер.
Отметим, что брак Марка Горонка не был идеальным и до аварии. Супруги то и дело прощали друг другу измены, выясняли отношения в студиях популярных ток-шоу.
В одном из интервью артист рассказывал, что его мать Галина Сергеевна перенесла три операции. Женщина стала инвалидом, лишившись кости. Родительница Горонка пока не смогла смириться с произошедшим. Первое время после ДТП она отказывалась жить. До аварии Галина Сергеевна вела активную жизнь и занимала престижную должность.
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